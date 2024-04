Un errore giudiziario ha coinvolto la celebrità Lory Del Santo nel suo passato, precisamente all’età di 19 anni quando era appena arrivata a Roma. Si è trattato di un incidente incredibile che ha suscitato stupore nel pubblico e che è stato rivelato dalla stessa Lory in TV. Ma che cosa è realmente accaduto? Ecco una veduta dettagliata sui motivi dietro il suo arresto e ciò che è successo in seguito.





Rivelando quel particolare episodio della sua vita, Lory Del Santo ha spiegato di essere stata erroneamente arrestata in seguito ad un caso di identità confusa. Durante quel periodo, è stata incriminata per reati non specificati da un’informante anonimo. La telenovela si è conclusa con un confronto faccia a faccia con l’accusatore, il quale non l’ha identificata correttamente, portando al rilascio immediato di Lory dopo meno di dieci giorni di detenzione.

L’attrice ha condiviso un episodio angosciante avvenuto durante la detenzione: “Una detenuta ha cercato di strangolarmi per rubarmi la mia collana. Mi stava soffocando, ma sono riuscita a resistere”. Questo fatto ha indotto Lory a mantenere un profilo basso in prigione, in attesa di chiarire la sua posizione.

L’itinerario sentimentale di Lory Del Santo include anche una notevole relazione con il magnate Gianni Agnelli. “Per lui, rappresentavo un incrocio tra bellezza ed intelligenza“, afferma. “Non si cerca sempre una donna solo per materie carnali, giusto? Alcuni desiderano qualcuno che riesca a illuminare certi momenti. Io sono vivace, porto energia e positività!”. Quando la giornalista Fagnani le chiede se ha mai incoraggiato Agnelli dicendo “ce la farai”, Lory Del Santo risponde con convinzione: “Certo, mi amava anche per quello”.