Video controverso di Pietro Fanelli sull’Isola dei Famosi: “Un programma volgare, cerco solo notorietà”

È emerso un filmato di Pietro Fanelli che presenta critiche all’Isola dei Famosi. Il giovane influencer di TikTok, che è una delle figure dominanti dell’attuale edizione, avrebbe espresso alcune opinioni pungenti prima di volare verso l’Honduras.





Critiche all’Isola dei Famosi da Fanelli, Kobayashi Ice è sulle labbra di tutti

Fanelli di TikTok è un personaggio molto chiacchierato in questa edizione dell’Isola dei Famosi. Recentemente è stato divulgato un video in cui Fanelli esprime delle opinioni forti sul programma. Nel filmato, Fanelli è ripreso in un rinomato locale milanese, circondato da amici, dove afferma:

“Dove mi dirigo adesso? Sono qui a godermi un bel calice di vino, poi dovrò partecipare a un noto programma TV che è aberrante. Per fama si fa di tutto. Viviamo in una società distopica dove è necessario vendere la tua anima al diavolo per emergere, quindi sono disposto a deviare dal mio cammino per far sentire la mia voce nella società italiana. Un saluto ai Pirati Poeti”.

Nell’ultimo episodio dell’Isola dei Famosi, però, Pietro Fanelli ha avuto un catfight con Sonia Bruganelli. Difendendo Khadi Gueye, Fanelli ha dichiarato:

“Se un affamato ruba un pugno di riso, non è giustificabile, ma mi fa ridere la gente che solo discute e si diverte a guardare gli affamati soffrire. Khady è una brava ragazza, la vergogna è da parte vostra”.

In risposta, Sonia Bruganelli ha prontamente affermato:

“Non sei in posizione per farlo, sono pagata per esprimere commenti così come tu sei remunerato per partecipare”.