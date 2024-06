Programmi Tv stasera 11 giugno 2024: film, Rai, Mediaset e cosa guardare

Stasera in TV, martedì 11 giugno 2024, offre un’ampia varietà di programmi di intrattenimento, eventi sportivi e film. Su Rai3, non perdere il famoso comedy show condotto da Piero Chiambretti intitolato Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Su Rete 4, invece, segui l’attualità con Bianca Berlinguer nel programma E’ sempre Cartabianca.





Programmi Rai di Stasera

Su Rai1, alle 21.25, inizia la prima parte della miniserie Alfredino – Una storia italiana, con Anna Foglietta e Luca Angeletti. Questo dramma è ambientato a Vermicino, nell’estate del 1981, e narra la tragica storia di Alfredo Rampi, un bambino di 6 anni malato di cuore che cade in un pozzo artesiano, scatenando una corsa contro il tempo per salvarlo.

Su Rai2, alle 21.00, sintonizzati per seguire gli Europei di atletica. In questa quinta giornata dei Campionati europei, che si svolgono a Roma, si terranno importanti finali sia nel settore femminile che maschile.

Su Rai3, alle 21.20, andrà in onda l’ultima puntata della prima parte del comedy show Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Piero Chiambretti celebra le donne con interventi di personaggi illustri del giornalismo, dello spettacolo e della cultura. La seconda parte dello show tornerà a ottobre, sempre su Rai3.

Programmi Mediaset, La7 e altri canali

Su Rete 4, alle 21.25, Bianca Berlinguer ci aggiornerà sugli esiti delle elezioni europee e amministrative con E’ sempre Cartabianca. Gli ospiti in studio, tra cui Mauro Corona, discuteranno delle conseguenze politiche che potrebbero nascere da questi risultati.

Su Italia 1, alle 21.20, il programma Inside ripropone speciali dedicati a temi e casi rilevanti precedentemente trattati da Le Iene. Tra questi, l’oscura vicenda di Mario Biondo, una delle storie che più ha colpito il pubblico.

Su La7, alle 21.15, Giovanni Floris condurrà una nuova puntata di Di martedì, focalizzandosi sui riflessi di election day e su altre tematiche attuali come la guerra in Ucraina e la crisi in Medio Oriente.

Su Tv8, alle 21.30, riparte il reality Quattro matrimoni, con Costantino della Gherardesca. Quattro spose giudicheranno i matrimoni delle altre partecipanti, valutando abiti, location e intero evento.

Su Nove, dalle 20.25, non perdere l’appuntamento sportivo con la LBA serie A di basket. Stasera si disputa Gara 3 delle finali, con eventuali Gara 4 e 5 previste per il 13 e il 16 giugno.

Su Real Time, alle 21.30, possiamo rivedere gli episodi del reality Primo appuntamento crociera, condotto da Flavio Montrucchio e il maitre Alessandro Pipero. Tra gli ospiti, anche la famosa Sandra Milo.

Film di Stasera

Su Rai 5, alle 21.15, il film drammatico La promessa dell’alba (2018) di Eric Barbier, con Pierre Niney e Charlotte Gainsbourg. La storia segue Nina Kacev che cresce da sola il figlio Romain, che diventerà uno dei più grandi romanzieri del XX secolo.

Su Rai Movie, alle 21.10, un classico della fantascienza: Terminator (1984) di James Cameron, con Arnold Schwarzenegger. Un robot viaggia nel tempo per trovare una donna il cui futuro figlio guiderà la lotta contro le macchine.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, Blade (1998), il film horror con Wesley Snipes. Blade, nato da una madre vampirizzata, combatte una feroce battaglia contro il capo dei vampiri di New York.

Su Iris, alle 21.10, il film western La notte dell’agguato (1969) con Gregory Peck. Una storia di coraggio e cultura tra i bianchi e gli indiani.

Film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, la commedia L’amore non va in vacanza (2006) di Nancy Meyers, con Cameron Diaz e Jude Law. Due donne decidono di scambiarsi le case per le vacanze, trovando entrambe l’amore.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il documentario Quando c’era Berlinguer (2014) di Walter Veltroni, che narra la vita del leader politico Enrico Berlinguer.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film Mia e il leone bianco (2018). La giovane Mia intraprende un viaggio per salvare il suo amico leone, Charlie.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione Antigang – Nell’ombra del crimine (2015) con Jean Reno, segue una squadra che combatte un gruppo di rapinatori.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, Crimson Peak (2015) di Guillermo Del Toro, una storia gotica con Mia Wasikowska e Tom Hiddleston.

Questa sera, la televisione offre un mix avvincente di spettacoli, film e attualità per soddisfare i gusti di tutti. Buona visione!