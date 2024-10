Proposta di matrimonio a sorpresa: Affari Tuoi riserva un imprevisto incredibile

“Mi vuoi sposare?”. Questo è stato il clamoroso colpo di scena che ha catturato l’attenzione del pubblico durante l’episodio di Affari Tuoi, andato in onda il 24 ottobre 2024. Condotta da Stefano De Martino, la puntata ha visto come protagonisti Saretta, una giovane content creator di Foligno, e il suo fidanzato Dario. Seppur entusiasti, la coppia ha affrontato una sorte avversa durante il gioco.





“Mi vuoi sposare?”. Affari Tuoi, una proposta che ha sorpreso tutti

All’inizio della partita, le emozioni sono state forti: Saretta e Dario hanno aperto il pacco numero 5 e hanno trovato un premio di ben 200.000 euro. Tuttavia, la loro fortuna ha iniziato a crollare quando hanno scoperto pacchi contenenti somme più basse, come 15.000 euro, 30.000 euro e 50.000 euro. Nonostante le avversità, il Dottore ha avanzato una prima offerta di 31.000 euro, ma la coppia ha scelto di rimanere in gioco, sperando in un finale migliore.

La tensione è aumentata notevolmente quando, dopo l’apertura del pacco numero 9, hanno trovato solo 500 euro. Ma la serata ha riservato una nuova sorpresa: nel pacco successivo, hanno scoperto 100.000 euro, provocando gioia tra il pubblico e in studio. Un momento emozionante si è verificato quando Dario ha ricevuto un anello di fidanzamento. La tensione della serata ha toccato il culmine quando Saretta ha chiesto a Dario di sposarla davanti a tutti.

NON LA PROPOSTA DI MATRIMONIO CON IL PACCHETTO 📦 E STEFANO CHE URLA “HA DETTO SIIIIIIIIII” SKSKJDJSKSK#affarituoi pic.twitter.com/KKYd6FxrnT — Francesca 🧑🏽‍🚀 (@_cielodiperle) October 24, 2024

In questo gesto significativo, e in un’atmosfera di grande commozione, Saretta ha dato inizio a un momento di celebrazione che ha trasformato la puntata in un evento speciale. Stefano De Martino ha gioito per la proposta di matrimonio, utilizzando il tavolo da gioco come palcoscenico per festeggiare l’amore tra i due concorrenti. Nonostante l’emozione ed il valore affettivo di quel momento, la coppia non è riuscita a portare a casa una vincita sostanziale.

“attenzione, perché se sto pacco è brutto qua passiamo dal matrimonio al divorzio in un attimo”

oggi è stata scritta una pagina della storia della televisione italiana#AffariTuoi pic.twitter.com/Y45sjK7tnz — marti|addictedtoleserietv (@addictedtolese2) October 24, 2024

Al termine della partita, dopo una serie di tentativi e scelte durante il gioco, Saretta e Dario hanno trovato solo 10.000 euro nel pacco finale. Nonostante la delusione per il premio ridotto, entrambi hanno mantenuto una visione positiva, sottolineando l’importanza del momento condiviso e la prospettiva di un matrimonio imminente. Sul fronte degli ascolti, Affari Tuoi ha continuato a dimostrare il suo appeal, raggiungendo un eccellente share del 25,5%, con oltre 5 milioni di spettatori che si sono sintonizzati per seguire la puntata. Questo successo evidenzia quanto la trasmissione rimanga un appuntamento amato dal pubblico italiano, capace di regalare momenti unici e coinvolgenti.