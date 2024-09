Pupo: “A 12 anni ho trovato mia madre a letto con un altro uomo, è responsabile della mia instabilità emotiva”

Enzo Ghinazzi, noto al pubblico come Pupo, ha raccontato che il tradimento della madre nei confronti del padre ha profondamente influenzato la sua visione delle relazioni sentimentali. Durante un’intervista al Corriere della Sera, il cantante ha condiviso un episodio che lo ha segnato: “Entrai in camera e li vidi insieme. Me ne andai subito. Ho scritto una canzone su quel momento, ma non è mai stata pubblicata”, ha confessato l’artista, riflettendo su quell’esperienza. “Inizialmente, provai risentimento verso di lei. La mia attitudine nei sentimenti è colpa sua. Tradì mio padre con un paio di uomini, non di più. Da adulto ho compreso e perdonato. Mio padre era il postino del paese, giocava d’azzardo e spesso mancavano i soldi per la famiglia. Non era facile stargli accanto”.





Pupo racconta al padre il tradimento

Ghinazzi ha ammesso di aver rivelato al padre il tradimento, incapace di tenere per sé la verità, un tratto caratteriale che lo accompagna da sempre: “Ci fu un grande tumulto, ma non si separarono mai. Non riesco a trattenere le cose brutte dentro di me. Anche ai miei amici ho detto di aver visto le loro mogli con altri uomini. Non posso tacere, bisogna avvisare, è terribile essere ingannati in quel modo”.

Pupo e le sue due compagne: “Con Anna da 50 anni, con Patricia da 35”

Da anni, Pupo vive apertamente una relazione poliamorosa (solo a livello figurativo, essendo legalmente sposato solo con una delle sue partner): da una parte la moglie Anna, dall’altra la compagna Patricia. Tra le due donne c’è un legame di affetto, entrambe sono consapevoli della reciproca esistenza, formando una sorta di grande famiglia allargata. “Non lo consiglio e non me ne vanto. Per noi è successo gradualmente, non senza sofferenza. Abbiamo superato grandi ostacoli, oggi rappresentiamo un mezzo miracolo, siamo uniti. In futuro i poliamori saranno sempre più comuni, io sono stato un pioniere”, ha aggiunto l’artista, ammettendo di aver tradito in più occasioni, “Nel 99 per cento dei casi non venivo scoperto, riuscivo a inventare scuse incredibili, con l’arroganza di chi è sicuro di farla franca”.

Recentemente, Pupo ha anche parlato della sua carriera musicale e della sua partecipazione a programmi televisivi, sottolineando quanto sia stato importante per lui mantenere un equilibrio tra vita privata e professionale. Ha dichiarato di essere sempre alla ricerca di nuove sfide artistiche e di voler continuare a innovare nel suo lavoro, nonostante le difficoltà personali che ha affrontato nel corso degli anni.