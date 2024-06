Qual è la data di uscita di MaXXXine nei cinema italiani?

Lucky Red ha finalmente svelato la data di uscita del tanto atteso film horror MaXXXine, terzo capitolo dell’acclamata saga diretta da Ti West e con protagonista la talentuosa Mia Goth.





Trama di MaXXXine, il Terzo Film della Trilogia X con Mia Goth

Il nuovo film, diretto da Ti West, rappresenta il terzo capitolo della famosa Trilogia X. Dopo X. A Sexy Horror Story e Pearl, MaXXXine funge da sequel del primo film e, probabilmente, conclude la saga che ha visto Mia Goth brillare nel ruolo della scream queen. Di seguito la sinossi ufficiale del film horror-slasher MaXXXine:

“Anni ’80. Maxine approda a Hollywood con l’ambizione di diventare una star del cinema, dopo aver recitato in numerosi film porno. Finalmente, qualcuno dell’industria cinematografica la nota, ma anche un’altra persona ha messo gli occhi su di lei: il famoso Night Stalker, un serial killer che ha terrorizzato Los Angeles, uccidendo diverse donne. Come se non bastasse, MaXXXine è ancora ossessionata dal suo passato di unica sopravvissuta al massacro avvenuto anni prima, quando due anziani hanno assassinato i suoi amici.”

Data di Uscita di MaXXXine in Italia

Il nuovo film interpretato dalla regina dell’orrore, Mia Goth, debutterà nelle sale statunitensi il prossimo 5 luglio. In Italia, invece, la distribuzione di MaXXXine è prevista per il 21 agosto, con il supporto e la distribuzione di Lucky Red.

L’attesa è altissima per questo film che promette di essere un agghiacciante capitolo finale di una trilogia che ha rivoluzionato il genere horror. Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti e non perderti il trailer ufficiale dell’attesissimo MaXXXine.