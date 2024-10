Quale automobile guida Ilary Blasi? Scopri il veicolo di lusso della conduttrice

Ilary Blasi al volante: scopriamo le sue auto di lusso e il suo amore per i motori

Durante il suo matrimonio con Francesco Totti, Ilary Blasi sembrava relegata a un ruolo di spettatrice nella vastissima collezione di auto del famoso calciatore, che includeva anche alcuni modelli iconici come le Ferrari. Tuttavia, oggi emerge un lato inaspettato della presentatrice, un’appassionata di auto di lusso. In questo articolo scopriremo quali sono le automobili che la Blasi ha scelto per la sua vita di nuova indipendenza.





Le auto di Ilary Blasi: lusso e stile sulla strada

Dopo la separazione da Totti, Ilary Blasi ha saputo riconquistare la sua autonomia sia nella vita privata che professionale. Oltre a dedicarsi ai tre figli, ha ritrovato l’amore con Bastian Muller, un imprenditore tedesco che frequenta spesso Roma e accompagna la Blasi in viaggi da sogno in tutto il mondo. È da lui che probabilmente proviene l’automobile avvistata recentemente, che ha catturato l’attenzione per il suo fascino e prestazioni eccellenti.

Si tratta di un modello di alta gamma: l’Audi E-Tron, un SUV completamente elettrico che vanta 313 CV e un costo di partenza di circa 86.000 euro. Naturalmente, il prezzo può aumentare a seconda degli optional scelti. Ma non finisce qui; Ilary è stata anche avvistata a bordo di un’altra Audi, la R8, un’auto super sportiva i cui prezzi oscillano tra 168.650 e 212.600 euro, anch’essa presumibilmente di proprietà di Bastian.

Di proprietà di Ilary Blasi ci sarebbero però altre due auto. La prima è una Smart, mantenuta già durante il suo matrimonio con Totti, ideale per muoversi agilmente nelle strade affollate di Roma. L’altra è una Mercedes Classe G Brabus, un SUV dalle linee classiche e prestazioni straordinarie, il cui prezzo si aggira intorno ai 300.000 euro, potendo superare anche il milione di euro in base alle personalizzazioni richieste.

Ilary Blasi e la sua Mercedes G Brabus: un investimento di lusso

La Mercedes G Brabus di Ilary Blasi rappresenta il perfetto connubio tra eleganza e potenza. Dotata di un’estetica rétro, questa vettura offre prestazioni all’avanguardia e un interno altamente personalizzabile valorizzato dal luxury design che contraddistingue il brand Brabus. Gli appassionati di auto di alta gamma sanno che il prezzo base di questa meraviglia si avvicina ai 300.000 euro, ma con le giuste personalizzazioni, il costo potrebbe schizzare oltre il milione.

Questa scelta di auto di alta gamma non solo mette in risalto il buon gusto della conduttrice, ma riflette anche una nuova fase della sua vita, in cui autonomia e passione per i motori si fondono perfettamente. Gli avvistamenti di Ilary al volante di questi veicoli di lusso alimentano la curiosità dei fan e degli appassionati di motori, rendendola non solo una figura di spicco nel mondo dello spettacolo, ma anche una vera e propria icona di stile nella scena automobilistica.