Quando esce Mar Afuera remake di Mare Fuori spagnolo? Gabriel Guevara protagonista

Quando esce Mar Afuera remake di Mare Fuori spagnolo ?

La Spagna punta sull’Italia e sulla sua serie del momento. Il noto gruppo di comunicazione Atresmedia ha acquisito i diritti per l’adattamento di Mare Fuori in spagnolo, oggi un successo internazionale made in Italy. Dopo la quarta stagione, in Spagna tutto ripartirà dalle origini con nuovi personaggi e un carcere ambientato ovviamente in un territorio iberico. Non è una sorpresa per la fiction di Rai 2 già esportata in tanti paesi del mondo come Francia, Germania, Scandinavia, Israele, America Latina e appunto Spagna. Ecco le ultime notizie sul primo remake di Mare Fuori. Quando esce Mar Afuera ?





Quando esce Mar Afuera ? Iniziano le riprese in Spagna

Come si chiamerà Mare Fuori in Spagna ? Certamente Mar Afuera, titolo tradotto in spagnolo. A livello internazionale, Mare Fuori è conosciuto infatti come The Sea Beyond (titolo tradotto letteralmente in inglese). La palla passa ad Atresmedia che dovrà iniziare la selezione per il cast e i suoi giovani protagonisti. I ragazzi saranno sicuramente volti emergenti del cinema spagnolo, anche semisconosciuti o addirittura alla prima esperienza in televisione. Resta la scelta della location e ovviamente del carcere. La logica ci fa pensare a una prigione a pochi passi dal mare, come ad esempio La Fortezza Della Mola, ex carcere militare. Il protagonista è stato già scelto, mentre la serie tv iberica sarà girata quest’anno (2024) e uscirà nel 2025.

Mar Afuera Gabriel Guevara sarà O’ Chiattillo

L’attore Gabriel Guevara sarà O’Chiattillo, Filippo Ferrari, il ruolo avuto da Nicolas Maupas nel Mare Fuori italiano. Gabriel Guevara Mourreau è un attore spagnolo nato a Madrid il 6 febbraio 2001. È noto per aver interpretato il ruolo di Cristian “Cris” Miralles Haro nella serie Skam España, l’adattamento spagnolo di Skam. Ha anche recitato come Nick Leister nel film È colpa mia?, basato sulla serie di romanzi di Mercedes Ron. Tra i suoi lavori più recenti, ha firmato con Netflix per interpretare uno dei personaggi principali della serie Tú no eres especial, presentata per la prima volta sulla piattaforma nel 2022. Nel 2023, ha recitato nel film È colpa mia? insieme all’attrice Nicole Wallace, che è stato presentato in anteprima su Amazon Prime Video e ha riscosso un successo internazionale.