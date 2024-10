Ragazza di 13 anni cade dal balcone, la sorella accusa l’ex: “L’aveva già aggredita, dopo l’incidente è andato al bar”

L’omicidio volontario è l’accusa rivolta a un ex fidanzato di 15 anni dopo il tragico incidente della 13enne precipitata dal balcone a Piacenza. La sorella maggiore della vittima ha denunciato comportamenti violenti e inquietanti da parte del giovane, descrivendo una relazione segnata da atteggiamenti ossessivi e aggressioni precedenti.

La tragedia di Piacenza e le accuse di violenza

Il drammatico evento ha avuto luogo il 25 ottobre, quando una 13enne è morta dopo essere caduta dal balcone di un appartamento al settimo piano. Gli investigatori stanno indagando per omicidio volontario e stanno esaminando la posizione dell’ex fidanzato, il quale avrebbe mostrato segni di comportamenti ossessivi nei riguardi della giovane. La sorella maggiore della vittima, Viktoria, ha rivelato che la ragazza aveva espresso timori per la propria sicurezza e si era più volte lamentata di come il giovane la controllasse.





Nelle conversazioni con la sorella, la ragazza aveva anche segnalato il suo malessere ai servizi sociali. Tuttavia, non era stata formalizzata alcuna denuncia contro il 15enne. “Mia sorella aveva paura di lui”, ha affermato Viktoria in un’intervista, riportando che l’ex fidanzato aveva aggredito la giovane tre giorni prima della sua morte.

Un contesto di paura e isolamento

Aggravamenti di aggressioni fisiche: secondo la sorella, l’ex fidanzato aveva già picchiato la vittima.

Controllo totale: il 15enne si presentava davanti alla scuola della ragazza e si introduceva a casa per sottrarle il cellulare.

Comportamenti riferiti: Viktoria ha raccontato che nel giorno della tragedia, il giovane avrebbe atteso la 13enne sotto casa, per poi condurla al balcone.

Viktoria ha descritto la personalità di sua sorella come gentile e sognatrice, un’anima sensibile che detestava la violenza. Dopo la caduta, l’ex fidanzato si sarebbe recato in un bar per lavarsi le mani e avrebbe contattato i soccorsi, affermando che la giovane si era suicidata. Tuttavia, gli inquirenti non sembrano credere a questa versione dei fatti, analizzando attentamente ogni aspetto della dinamica che ha portato alla tragedia.

L’autopsia sulla salma della 13enne è stata programmata per oggi a Pavia e verrà condotta dal medico legale Giovanni Cecchetto, alla presenza delle parti coinvolte nel caso.