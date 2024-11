Ragazzina di 12 anni accoltella compagno di classe a scuola: possibile movente la segnalazione alla maestra

Una studentessa di 12 anni ha ferito un compagno di classe con un coltello da cucina nel cortile della scuola a Marino, nei Castelli Romani, vicino a Roma. I due studenti avevano litigato nei giorni precedenti per motivi legati allo studio. La ragazza ha contattato immediatamente il 112 e avvertito i carabinieri del gesto commesso.





Secondo quanto riportato da Fanpage.it, l’episodio è avvenuto all’apertura della scuola, intorno alle 8.15 di mattina. La ragazzina ha ferito il compagno sul braccio e sul dorso della mano con un coltello da cucina. Dopo l’accaduto, lei stessa ha chiamato i carabinieri e li ha informati piangendo. Il ragazzo ferito è stato portato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita.

Ulteriori indagini in corso per accertare i motivi dell’accoltellamento

Le autorità stanno conducendo ulteriori indagini per comprendere appieno i motivi che hanno portato alla violenta reazione della ragazzina. Secondo le prime ricostruzioni, il litigio tra i due potrebbe essere stato causato da questioni legate ai compiti.

“Il ragazzino accoltellato potrebbe aver fatto la spia con la professoressa su un compito non svolto o svolto male e questo avrebbe fatto infuriare la compagna di classe.”

La vicenda è stata portata all’attenzione del magistrato di turno in servizio alla procura dei minori di Roma.

Ricostruzione dell’episodio e soccorso al bambino ferito

I carabinieri intervenuti sul posto hanno trovato la ragazzina seduta sul marciapiede, mentre il coltello utilizzato è stato rinvenuto durante il sopralluogo. Nel frattempo, il bambino ferito è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e accompagnato in codice giallo all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove è attualmente ricoverato.

“Sono in corso ulteriori indagini per accertare i motivi dell’accoltellamento, ma secondo le prime ricostruzioni i due dodicenni avrebbero discusso nei giorni scorsi per motivi legati allo studio.”

La dinamica dell’accaduto e i motivi che hanno scatenato l’aggressione sono al centro delle indagini condotte dalle autorità competenti.

L’episodio della ragazzina che ha accoltellato il compagno di classe ha scosso la comunità scolastica a Marino, nei Castelli Romani. Le autorità stanno lavorando per fare luce sui motivi che hanno portato a questo gesto violento, mentre il ragazzo ferito riceve le cure necessarie presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.