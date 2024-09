Ragazzino di 12 anni scavalca recinzione e rimane infilzato: salvato dai vigili del fuoco

Un grave incidente si è verificato a Cavallino, nel salento, dove un dodicenne è rimasto ferito dopo essere rimasto infilzato in una ringhiera mentre tentava di scavalcare la recinzione di un parco. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberarlo e portarlo in ospedale.





Il drammatico incidente a Cavallino

Il terribile incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì, intorno alle 18, presso un noto parco situato sulla strada che collega Cavallino a Lizzanello, conosciuto come “Casina Vernazza”. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzino, per motivi ancora da chiarire, ha deciso di scavalcare i cancelli di ferro che delimitano il parco. Tuttavia, durante il tentativo, il dodicenne è scivolato e ha finito per rimanere infilzato col braccio destro in una delle lance appuntite della recinzione.

Immediatamente, alcuni testimoni presenti sul luogo dell’incidente hanno lanciato l’allerta ai servizi di emergenza. I sanitari del 118 sono accorsi e hanno cercato di prestare i primi soccorsi al giovane, ma il ragazzino era profondamente incastrato nell’inferriata, rendendo impossibile il suo spostamento. Solo l’intervento decisivo dei vigili del fuoco ha permesso di risolvere la situazione.

L’intervento dei vigili del fuoco e il trasporto in ospedale

Dopo aver messo in sicurezza il ragazzino e con la supervisione del personale medico, i pompieri hanno dovuto procedere al taglio della recinzione per liberare il bambino. Questo intervento è stato cruciale per poter caricare il giovane sull’ambulanza e trasportarlo all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce in codice rosso, ossia in condizioni critiche.

Una volta giunto in ospedale, i medici si sono immediatamente attivati per evitare ulteriori complicazioni. Hanno effettuato un delicato intervento chirurgico per rimuovere il pezzo di ferro rimasto conficcato nel braccio. Fortunatamente, le condizioni del dodicenne non sono risultate gravi e dopo l’intervento si trova sotto osservazione per ricevere le cure necessarie.

Questo incidente mette in luce la necessità di misure di sicurezza più rigorose nei pressi di aree pubbliche e di parchi, al fine di evitare rischi simili in futuro. La famiglia del ragazzino e la comunità di Cavallino si sono raccolte attorno a lui in questo momento difficile, sperando in una rapida ripresa. Si sottolinea l’importanza di vigilare su bambini e adolescenti quando si tratta di attività ludiche che possono comportare rischi, specialmente in luoghi non controllati.