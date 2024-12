Ragazzo di 11 anni precipita dalla finestra della sua casa a Roma: trasportato rapidamente al Bambino Gesù

Nel pomeriggio di giovedì 5 dicembre 2024, un episodio drammatico ha scosso la tranquillità della capitale, precisamente tra i quartieri di Colli Aniene e Collatino. Un bambino di 11 anni è precipitato dalla finestra della sua abitazione, facendo un volo di circa tre metri prima di atterrare sull’asfalto. L’incidente è avvenuto in un momento in cui la zona era affollata, suscitando immediata preoccupazione tra i residenti.





La segnalazione è stata tempestiva, e sul luogo sono giunti rapidamente gli operatori sanitari del servizio 118, insieme agli agenti della Polizia di Stato. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino avrebbe perso i sensi a causa dell’impatto, venendo trovato in condizioni critiche dai soccorritori. Questi ultimi hanno immediatamente iniziato a prestare le prime cure sul posto, cercando di stabilizzare il giovane paziente prima del trasporto in ospedale.

Una volta stabilizzato, il bambino è stato trasferito d’urgenza all’ospedale pediatrico Bambino Gesù a bordo di un’ambulanza Ares 118. Al suo arrivo presso la struttura ospedaliera, è stato accolto al pronto soccorso dove le sue condizioni sono state valutate con un codice rosso, indicando la gravità delle ferite e lesioni riportate. Il personale medico si è subito attivato per fornire al piccolo paziente tutte le cure necessarie.

Intanto, gli agenti della Polizia di Stato hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’incidente. È fondamentale comprendere se si sia trattato di un tragico incidente domestico o se ci siano altre circostanze da considerare. Le indagini si concentrano sull’ambiente familiare e sulle condizioni in cui si trovava l’appartamento al momento dell’accaduto.

I residenti della zona sono rimasti profondamente colpiti dall’incidente. Molti hanno espresso il loro sgomento e vicinanza alla famiglia del bambino. Un vicino, che ha preferito rimanere anonimo, ha dichiarato: “Non avremmo mai immaginato che potesse accadere una cosa del genere qui. È davvero terribile”.

Nel frattempo, gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze dai presenti al momento dell’incidente per ottenere una visione più chiara degli eventi. Si stanno inoltre esaminando eventuali filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nei dintorni per raccogliere ulteriori indizi utili all’indagine.

La comunità locale attende con ansia aggiornamenti sulle condizioni del bambino, sperando in un miglioramento e in una pronta guarigione. La situazione resta comunque delicata e le prossime ore saranno cruciali per il giovane paziente.

L’incidente ha sollevato anche questioni sulla sicurezza domestica, specialmente in case con bambini piccoli. Gli esperti consigliano sempre di adottare misure preventive per evitare che i bambini possano accedere facilmente a finestre o balconi senza supervisione. Tuttavia, incidenti come questo ricordano quanto sia importante la vigilanza costante.

In attesa di ulteriori sviluppi, la famiglia del bambino ha chiesto riservatezza e rispetto in questo momento difficile. La comunità si è stretta intorno a loro, offrendo supporto morale e pratico.

Le autorità continueranno a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti non appena saranno disponibili nuove informazioni. La speranza è che l’indagine possa portare a una comprensione completa dell’accaduto e che il bambino possa ricevere tutte le cure necessarie per una completa guarigione.