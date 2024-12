Ragazzo di 16 anni colpito con un coltello al torace da un coetaneo, è grave. Motivo: una ragazza

Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato da un coetaneo di 15 anni a Cava de’Tirreni, forse a seguito di una lite per una ragazza. La vittima è ricoverata in gravi condizioni.





Violenta aggressione a Cava de’Tirreni: 16enne in prognosi riservata

Serata di violenza a Cava de’Tirreni, in provincia di Salerno, dove un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato al petto da un quindicenne durante una lite. L’aggressione si è verificata nella serata di Santo Stefano, giovedì 26 dicembre 2024, attorno alle 21, in traversa Balzico, non lontano da Corso Umberto I.

Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio sarebbe legato a un litigio per una ragazza, amica della vittima, che potrebbe essere stata oggetto di avances non gradite. Il giovane è stato colpito con un coltello al torace, e la lama si è fermata a pochi centimetri dal cuore. Subito soccorso dal personale del 118, è stato trasportato d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria dell’Olmo.

Operato d’urgenza: prognosi riservata per il 16enne

All’arrivo in ospedale, il personale sanitario ha constatato la gravità della ferita, disponendo il trasferimento immediato al reparto di Chirurgia d’Urgenza dell’ospedale San Leonardo di Salerno. Il ragazzo, residente a Nocera Superiore, ma ospite di familiari a Cava de’Tirreni, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Attualmente, le sue condizioni restano critiche, e i medici hanno emesso una prognosi riservata.

Arrestato un quindicenne: accusa di tentato omicidio

Poche ore dopo l’aggressione, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Cava de’Tirreni, insieme ai colleghi della Squadra Mobile di Salerno, sono riusciti a identificare il presunto responsabile. Si tratta di un ragazzo di 15 anni, di origine indiana, rintracciato nella casa della nonna. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato il coltello utilizzato per l’aggressione, nascosto all’interno di una cassaforte.

Il giovane è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire con precisione l’esatta dinamica dei fatti, ma sembra che la lite sia scoppiata per motivi legati a una ragazza.

Indagini in corso: si cerca di chiarire la dinamica

Le indagini proseguono per fare luce su tutti i dettagli dell’accaduto. Gli investigatori stanno interrogando testimoni e raccogliendo ulteriori elementi per comprendere meglio le motivazioni che hanno portato alla violenta aggressione. Nel frattempo, l’arresto del quindicenne segna un primo passo verso la giustizia per un episodio che ha scosso profondamente la comunità di Cava de’Tirreni.

Resta alta l’attenzione sul decorso clinico della vittima, le cui condizioni continuano a destare preoccupazione.