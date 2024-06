Rapimento e riscatto come finisce: trama, cast e curiosità del film thriller del 2000

Scopri il film “Rapimento e riscatto” del 2000, diretto da Taylor Hackford con Russell Crowe e Meg Ryan. Esplora trama, cast e curiosità della pellicola ambientata in Sud America.





Rapimento e riscatto è un film thriller del 2000 diretto da Taylor Hackford. I protagonisti del racconto sono Russell Crowe e Meg Ryan che, insieme agli altri membri del cast come Pamela Reed e David Morse, si ritrovano coinvolti in una missione rischiosa. Il titolo originale del film è Proof of Life, facendo riferimento a una frase usata per indicare che la vittima di un rapimento è ancora viva.

La Genesi del Film

La sceneggiatura è di Tony Gilroy, che trae ispirazione da un articolo di William Prochnau su Vanity Fair e dal libro Long March to Freedom di Thomas Hargrove. Il film è stato girato in Ecuador nonostante il desiderio dei produttori di girare in Colombia, coinvolta purtroppo in una guerriglia tra gang. È stata comunque assunta un’agenzia di controllo dei rischi per proteggere cast e crew durante le riprese. La cittadina nella quale è ambientato il film, Tecala, non esiste nella realtà.

Trama

Peter Bowman è un ingegnere americano stabilitosi a Tecala per lavoro. Nella piccola cittadina sudamericana, l’uomo si occupa dei lavori per erigere una diga, utile per proteggere le varie popolazioni della zona da eventuali inondazioni. Insieme alla moglie Alice, Peter trascorre le sue giornate tra il lavoro e la casa.

Durante una giornata come le altre, mentre si dirige sul cantiere, Peter è costretto a percorrere una nuova strada a causa di una processione. Durante il viaggio si imbatte in un posto di blocco dell’esercito di liberazione di Tecala (ELT).

I guerriglieri rapiscono l’ingegnere e lo portano in un campo di prigionia sulle montagne. Per risolvere la situazione viene ingaggiato un negoziatore, Terry Thorne. L’ex-militare si occupa ora di casi delicati come questi, grazie alle sue conoscenze e grandi abilità nel negoziare. Conosciuta Alice, Terry si mette immediatamente a lavoro. Inizia così a discutere con un tale che si fa chiamare Marco, leader dell’ELT. La prima cifra richiesta dal criminale per il riscatto supera di gran lunga le possibilità economiche della famiglia di Peter.

Terry riesce così a convincerlo ad abbassare la cifra fino a un valore ragionevole. Mentre Terry continua il suo lavoro, lo stare a stretto contatto con Alice sveglia in lui un sentimento di amore per la donna. Nel frattempo Peter, durante la sua prigionia, incontra Eric Kessler. Eric, anch’egli prigioniero, decide insieme a Peter di scappare. Kessler riesce a scappare, incontrando Alice e Terry ai quali racconta del suo incontro con Peter. Per Terry è arrivato il momento di organizzare l’attacco finale all’esercito di Marco.

Lungometraggio d’azione diretto da Taylor Hackford con protagonisti Russell Crowe e Meg Ryan: un agente viene inviato in Sud America per salvare un uomo rapito e tranquillizzare la moglie sconvolta, ma dovrà affrontare numerose sfide

Rapimento e riscatto stasera su Iris: trama, cast e curiosità

A quanto pare, sul set gli attori protagonisti Russell Crowe e Meg Ryan ebbero una relazione sentimentale. Tuttavia, nessuno dei due ha mai confermato queste voci. Comunque, l’anno successivo alle riprese, la Ryan divorziò con suo marito, l’attore Dennis Quaid. Rapimento e riscatto, un attore famoso tra le comparse

Durante le riprese, una comparsa si avvicinò a Russell Crowe e gli chiese dei consigli su come continuare la sua carriera nel mondo cinematografico. Crowe rimase colpito da quel giovane e decise di inviargli un poster autografato de Il Gladiatore, allegando anche una lettera di incoraggiamento. Quella comparsa era l’attore Henry Cavill, diventato poi uno degli attori più famosi al mondo. Rapimento e riscatto, il ruolo offerto a un attore che ha rifiutato

Inizialmente la parte di protagonista era stata offerta a Harrison Ford. Tuttavia, l’attore rifiutò la parte e la produzione decise di ingaggiare Russell Crowe. Rapimento e riscatto, le abitudini del personaggio di Meg Ryan

In diverse scene il personaggio interpretato da Meg Ryan ha una sigaretta in mano. Nella realtà, l’attrice non fuma, a differenza di altri suoi colleghi che hanno recitato con lei in questa produzione come Pamela Reed e Russell Crowe. Rapimento e riscatto è il film che andrà in onda questa sera su Iris: ecco trama, cast e curiosità della pellicola. Russell Crowe in una scena (X). Rapimento e riscatto, gli incassi non soddisfacenti

Nonostante la presenza di due stelle di Hollywood dell’epoca, il film non ha avuto grossi risultati al botteghino. In totale, secondo il portale The Numbers, ha incassato soltanto 63 milioni di dollari. Gli incassi quindi, non hanno superato il budget iniziale, di circa 65 milioni di dollari.

“Rapimento e riscatto” è un film che offre un’avvincente miscela di azione e dramma, arricchita da interpretazioni memorabili e una trama tesa. Sebbene non abbia riscosso il successo commerciale sperato, rimane una pellicola di grande interesse per gli appassionati del genere e per chiunque voglia esplorare le dinamiche complesse di un rapimento e del successivo tentativo di salvataggio. Non perdere l’occasione di vederlo su Iris questa sera e immergiti in una storia ricca di suspense e emozioni forti.