Raul e Martina, un mese dopo Temptation Island, sono tornati insieme. Qual è stata l’evoluzione della loro relazione?

Raul Dumitras e Martina De Ioannon hanno concluso la loro relazione durante il falò di confronto di Temptation Island 2024. È stata la ristoratrice romana a decidere di terminare la loro relazione dopo essersi resa conto di non essere più innamorata, complice anche l’attrazione nei confronti del single Carlo Marini. A un mese dalla conclusione delle registrazioni, cosa è accaduto all’ex coppia? A rivelarlo è il filmato che mostra l’intervista rilasciata dai due, pubblicato su Witty Tv.





Raul Dumitras: “Con Martina non ci siamo più sentiti, mi aspettavo mi cercasse”

“Al termine del falò ho avvertito una combinazione di emozioni forti. Ero deluso e rattristato. Ho subito un crollo, piangevo, il che non mi accade spesso. Ripensavo a ciò che era accaduto lì e anche in passato”, ha riferito Raul di fronte alle telecamere del programma. “Appena tornato a casa, mi è mancata moltissimo, quindi è stato particolare rientrare e, improvvisamente, non averla più. Si può essere profondamente delusi da una persona, ma non si può semplicemente cancellare il sentimento come se niente fosse. Se è vero amore, non svanisce così facilmente”. Raul ha quindi spiegato come ha vissuto l’ultimo mese lontano dalle telecamere:

“Secondo me, e considerando come si sono svolti gli eventi nel programma, è emerso che io non ero il problema. C’era sempre qualcosa di più profondo. Io ero su un altro livello della nostra relazione: un diverso tipo di amore, di rispetto e di concezione. La facevo brillare di più, non mi aspettavo quasi nulla da ciò che ho osservato. Sapevo che avrebbe fatto amicizia con chiunque, e quel lato di Martina mi piace, ma non mi aspettavo che entrasse in intimità. Ho assistito alla persona che amavo sminuirmi, parlare male di me. Pensavo di occupare per lei un posto diverso da quello che è emerso. Rispetto ai miei sentimenti nei suoi confronti, sarei disonesto a dire che non ci sia nulla. Tuttavia, non nego che questi sentimenti siano notevolmente diminuiti. Ho perso stima. Non ci siamo più sentiti. Forse l’orgoglio è un errore, ma per quanto ho visto e sentito, non avrei mai potuto cercarla. Mi sarei aspettato che fosse lei a cercare un confronto, che non è avvenuto. Ha continuato a confermarmi quanto ho percepito. È stato bello e intenso anche rivivere delle vulnerabilità. Non mi apro mai, di solito appaio come una persona dura, ma in realtà non è così. Ho una profondità, sentimenti, dolcezza e tenerezza. Mia madre si emoziona spesso durante le puntate. Mi ha visto fragile ed è fiera di questo. Sono riuscito a piangere e a liberarmi. Pensavo che non fosse da uomo fare questo di fronte agli altri, ma ho capito che mi sentivo più leggero. L’esperienza è stata molto più intensa di quanto avrei mai potuto immaginare. Mi ha privato di una persona che per me era tutto e con cui avrei desiderato condividere esperienze significative; tuttavia, mi ha conferito consapevolezza e forza. Mi sono riscoperto. Sono orgoglioso del mio percorso e va bene così. La mia priorità è la mia crescita personale. Mi auguro di vivere sempre in questo modo, con massima sincerità. Desidero offrire ciò che ricevo e cercare di vivere in modo equo in ogni rapporto.”

Martina De Ioannon continua a frequentare Carlo Marini: “Raul non mi è mancato”

“Il rientro a casa me lo aspettavo diverso. Pensavo che avrei accusato il colpo di tornare a casa, poiché Raul ha sempre fatto parte della mia vita quotidiana. È stato fondamentale per me, quindi ero convinta che mi sarebbe mancato molto nella routine giornaliera. Invece, ho compreso di aver preso la decisione corretta”, ha spiegato Martina, apparendo apparentemente serena:

“Non pensavo che l’esperienza si sarebbe sviluppata in questo modo. Ero convinta di amare Raul e di voler risolvere il problema della gelosia, ma già dopo la prima settimana mi sono resa conto che il problema era un altro. Guardandomi dentro, ho realizzato di non riconoscerlo come la persona con cui desideravo trascorrere la vita. Dentro di me è emersa una sorta di empatia verso un’altra persona e, in quel caso, ho preferito essere onesta. Avrei potuto lasciare Raul e ritirarmi, ma quando ho compreso che sentivo un’affinità, ho preferito viverla. Fa male vedere la persona che ami con un’altra, ma fa male anche rendersi conto di dover lasciare una relazione che era importante per te perché non ami più. Per me sarebbe stato molto più semplice giustificare determinati comportamenti, ma avrei fatto del male alla vita di Raul e sarebbe stato sbagliato. Mi ha reso felice essere onesta sia con me stessa che con lui. L’unica cosa che mi rimprovero è di non averlo salutato al falò, di non avergli dato un abbraccio perché non nutro rancore nei suoi confronti. Mi dispiace per come è andata, perché non pensavo di uscire dal programma senza di lui. Quando ho realizzato che stavo uscendo senza di lui, ho pianto, perché sapevo di iniziare un’altra vita. Carlo mi ha contattato il giorno dopo la mia uscita dal programma. Inizialmente, abbiamo conversato in modo sporadico. Tuttavia, una volta che ci siamo aperti, abbiamo iniziato a fidarci. Ci siamo incontrati, ma al momento non riesco a pensare a una relazione. Per ora viviamo serenamente. Sono uscita da una relazione che per me è stata estremamente importante e procedo con cautela. Spero di vivere i rapporti nella mia vita sempre con la stessa onestà che ho coltivato durante il programma. Mi auguro di trovare una relazione sana in cui ciascuno abbia i propri spazi, ci si ascolti e si risolvano i problemi senza necessariamente arrivare ai conflitti. Amare non significa dover stare sempre insieme o basare la propria vita sull’altro. Grazie al programma, ho compreso che non si può sfuggire dalla verità.”