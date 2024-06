Raul si preoccupa di Martina e del tentatore Carlo a Temptation Island: “Se è con me, non dovrebbe comportarsi in questo modo”

Martina e Raul sono una delle sette coppie che partecipano alla nuova edizione di Temptation Island. Sin dall’inizio, Martina ha lamentato un’eccessiva gelosia da parte del fidanzato, che la faceva sentire intrappolata e limitata nella sua libertà. Dopo soli pochi giorni nel villaggio delle fidanzate, Martina ha iniziato a confidarsi con Carlo, un tentatore con cui ha sviluppato un certo feeling.





Le Confessioni di Martina

Martina ha aperto il suo cuore a Carlo, il tentatore, raccontando i dettagli della sua relazione con Raul: «Ho conosciuto lui, siamo stati insieme sei mesi, poi gli ho detto che era troppo geloso. Ci siamo lasciati, ma dopo un anno ci siamo rimessi insieme. La sua gelosia è eccessiva e non sana. Ci vedo una forma di insicurezza e possessione, ma così lui mi perderà. Questa gelosia deve cambiare, altrimenti lui non è la persona giusta per me. Come faccio a convivere con lui? La convivenza sarebbe un dramma, si sentirebbe il padrone che non è. Deve capire gli spazi e le libertà».

Martina ha continuato: «A volte viene da me al ristorante, si mette lì mentre sono in cassa e mi controlla. Quando i miei clienti mi dicono “Martina, vieni a trovarci in Sardegna!” che faccio? Gli rispondo male? Lui sta lì, mi guarda e dice “Non era necessario”. Se tu sei pazzo e geloso, io non ci vengo a convivere con te. Adesso, quando litighiamo e mi blocca, prendo la macchina ed esco con la mia migliore amica e basta».

Lo Sfogo di Raul

Dopo aver visto i video nel pinnettu, Raul ha avuto una reazione forte: «Mi sta facendo passare per matto», ha detto. Poi ha chiesto conferma ai ragazzi presenti: «Pazzo folle furioso, ti sembro così io? Mi sono calmato, ma se becco una giornata in cui mi rode il clo, rispondo male. A volte sono stato matto perché se mi parte la nave… però non sono così pazzo, folle, furioso. Fai una figura di mera perché non sono pazzo, folle e furioso…».

Il Secondo Pinnettu

Martina, ancora una volta, si è confidata con Carlo, mentre si trovavano in casa: «Io ho percepito che lui mi fa sentire sbagliata quando mi diverto… ormai vado in automatico perché sono abituata a farmi sentire sbagliata da lui. Io non mi annullerei mai, ma faccio la guerra con lui». Vedendo questi video, Raul ha iniziato a protestare: «Perché sta dentro casa lui? No, no…».

La situazione è degenerata nei giorni seguenti, quando Martina si è avvicinata sempre di più a Carlo, fino a mettergli la crema sulle spalle. Questo gesto ha fatto uscire Raul fuori di senno. Il culmine è stato raggiunto quando Martina ha baciato Carlo sulla testa, scatenando la furia di Raul. Preso dalla rabbia, Raul ha lasciato il pinnettu, scaraventando una bottiglietta d’acqua a terra nel tentativo di trattenere la rabbia. «Se sta con me, non può fare così. La crema, le battutine… non c’è problema, stasera ballo. Prima di lei io mi divertivo. Mi doveva far stare sereno».

Le dinamiche tra Martina e Raul mostrano quanto la gelosia e l’insicurezza possano mettere a dura prova una relazione, rendendo Temptation Island 2024 una stagione particolarmente intensa e ricca di colpi di scena.