Regala al figlio una carrozzina elettrica e lui si commuove: “Grazie mamma, ora posso muovermi da solo”

Un video emozionante ha conquistato i cuori di molti su Internet, catturando il momento in cui Andrew, un quattordicenne americano affetto da una rara malattia genetica, riceve una nuova sedia a rotelle elettrica. Il toccante filmato, pubblicato dalla madre Katherine sui social media, mostra l’inaspettata gioia del ragazzo.





Il Video

Nel video condiviso su Instagram, Andrew viene accompagnato in casa dal patrigno Josh, che lo adagia su quella che sembra essere una comune sedia. Tuttavia, non appena Andrew si rende conto che si tratta di una sedia a rotelle elettrica, il suo volto si illumina di stupore e gioia, seguito da una profonda commozione. Tra lacrime e singhiozzi, Andrew esprime tutto il suo amore per la madre, ringraziandola calorosamente.

“Ti amo tanto mamma,” esclama Andrew, ammirando la sua nuova sedia iper-tecnologica che gli consente finalmente di muoversi in autonomia all’interno della sua casa, senza dover dipendere dagli altri per spostarsi da una stanza all’altra. Con un sorriso raggiante, afferma: “Ora potrò fare le cose da solo.”

La Storia di Andrew

Katherine, la madre di 44 anni, ha raccontato a Today.com che ad Andrew è stata diagnosticata la distrofia muscolare di Duchenne qualche anno fa. Questa malattia neuromuscolare progressiva provoca debolezza muscolare, problemi respiratori e gravi complicazioni cardiache, riducendo significativamente l’aspettativa di vita di chi ne è affetto.

Consapevole della gravità della situazione, Katherine si è sempre impegnata per catturare i momenti importanti della vita di Andrew. Il video che ha condiviso rappresenta uno di questi momenti: l’arrivo della sedia a rotelle elettrica, un regalo del programma di tecnologia assistiva ICAN dello stato dell’Arkansas. Katherine si è battuta a lungo per ottenere questo dispositivo sofisticato, che offre ad Andrew una maggiore indipendenza e una vita quotidiana più “normale” rispetto al passato.

Le Reazioni del Web

Il video ha raccolto rapidamente un’ondata di supporto sui social media, con migliaia di commenti che elogiano la forza e la resilienza di Andrew e la dedizione instancabile della sua famiglia. Un utente ha scritto: “Un ragazzo così riconoscente, apprezza veramente ciò che gli viene dato. Potrebbe insegnare a molte persone una lezione sull’amore e la gratitudine.” Un’altra persona ha commentato: “A volte gli altri trovano speranza nel vedere la speranza altrui che si realizza. Grazie per aver condiviso questo momento.”

Per molti, il video di Andrew ha innescato una riflessione profonda sulla propria vita e su quanto sia importante essere grati per le piccole cose che portano felicità. Un utente ha confessato: “Chiedo perdono per tutte le volte che mi sono lamentato di qualcosa nella vita. Sono così felice per lui e ringrazio i suoi genitori per l’amore di cui tutti abbiamo bisogno!“