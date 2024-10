Resti di una donna scomparsa durante una vacanza trovati nello intestino di uno squalo

Ritrovata all’interno di uno squalo la salma di una turista scomparsa mentre si immergeva vicino a Pulau Reong, provocando dubbi sulla sua scomparsa





I resti di una turista americana sono stati rinvenuti nello stomaco di uno squalo circa due settimane dopo la sua scomparsa durante una immersione in Indonesia, come riportato da un amico di Colleen Monfore, 68 anni, a Fox News.

L’incidente risale al mese di settembre, quando Monfore si dedicava ad esplorazioni subacquee con amici nel marasi dell’isola di Pulau Reong, situata al largo delle Molucche, Indonesia. La donna non è emersa dopo l’immersione, come confermato dall’Asia Pacific Press.

Due settimane dopo la scomparsa, un pescatore individuò uno squalo in difficoltà e lo decise di ucciderlo. Nell’aprire il ventre dell’animale, scoperta scioccante: vennero trovati resti umani presumibilmente appartenenti a Monfore, insieme alla sua muta da immersione e al costume.

Inizialmente si pensava che fosse stata aggredita dallo squalo, tuttavia, Kim Sass, cara amica della donna, ha espresso dubbi sulla teoria, suggerendo che possa essersi trattato di un malore subacqueo. Sass ha commentato sul suo profilo Facebook che il pescatore aveva catturato lo squalo il 4 ottobre, nello specchio d’acqua vicino a Timor Est, un’area distante circa 70 miglia da dove Monfore era scomparsa una settimana prima.

La questione del ritardo nel ritrovamento dei resti può essere spiegata dalla fisiologia degli squali. Secondo il Dipartimento del Territorio e delle Risorse Naturali delle Hawaii, questi animali possono impiegare diversi giorni per digerire il cibo, e mentre il loro acido gastrico è capace di dissolvere anche materiali metallici, i frammenti non digestibili possono rimanere intrappolati nello stomaco a causa della stretta apertura intestinale. Sass ritiene che i resti siano stati consumati quando la donna era già priva di vita.

Il corpo della Monfore è stato riconoscibile, ha dichiarato Sass, che il riconoscimento delle impronte digitali permetteva identificazioni da parte delle autorità locali e dell’ambasciata statunitense. Questo dato sarebbe incompatibile con un attacco iniziale dello squalo, sostiene Sass.

Testimonianze di testimoni oculari indicano che al momento della scomparsa, Monfore era a una profondità di circa 24 piedi, e i membri del suo gruppo subacqueo notarono un cambio nella corrente marina, che li indusse a tornare indietro. Sass ha affermato che Monfore disponeva di mezzo serbatoio di ossigeno in quel momento e che la corrente, anche se presente, era gestibile.

Dopo oltre 1000 immersioni con Monfore, Sass la ricorda come una subacquea esperta e attenta. Sass ritiene che la tragedia non sia stata causata dalle condizioni ambientali o da uno squalo. Nonostante le circostanze incerte, le cause esatte del decesso restano sconosciute.