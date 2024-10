Rita De Crescenzo a Centocelle: fan e foto per la celebrità trash del neomelodico

Rita De Crescenzo, forse non è un nome noto per tutti, ma ha quasi quattrocentomila follower su Instagram e due milioni su TikTok. È famosa nel mondo del trash e della musica neomelodica. Ieri è arrivata a Roma, nel quartiere di Centocelle, con cinque uomini di sicurezza, per un evento in un bar di via delle Acacie. C’erano centinaia di persone, tra abbracci e selfie, venute per incontrarla e festeggiare il compleanno della proprietaria del bar, la signora Luisa.





De Crescenzo ha avuto un grande successo sui social, soprattutto su TikTok, con il suo famoso slogan “Ma te vulisse fa’ na gara e ballo?” Grazie a questo e ai suoi video, ora guadagna principalmente con apparizioni a eventi privati, battesimi e compleanni. Al Blu Bar l’aspettava una piccola folla, che faceva la fila per una foto o per scambiare due chiacchiere. La strada era affollata e le auto passavano a fatica tra i curiosi e i fan.

È un personaggio controverso, spesso al centro di polemiche per i suoi problemi con la giustizia o per le sue affermazioni, come quando ha detto mesi fa che Luciano De Crescenzo era suo zio, cosa ovviamente falsa.

La sua presenza ha creato divisione tra i residenti, tra chi ha partecipato all’evento e chi ha criticato la presenza della star trash napoletana. Rita De Crescenzo è discussa non solo per la qualità delle sue esibizioni e dei contenuti online, ma anche per i suoi presunti legami con la camorra. In passato sarebbe stata legata a un membro del clan Contini e nel 2017 è stata arrestata in un’inchiesta sulle attività di spaccio del clan Elia. È stata accusata di spacciare insieme a suo figlio di soli 12 anni, che le è stato tolto. Nel 2022, in un’intervista con Le Iene, ha negato di aver mai partecipato allo spaccio nel quartiere.