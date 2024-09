Ritrovato in vita l’87enne disperso a Campitello: è caduto in un fossato e si è coperto con le foglie per proteggersi dal freddo

Marco Rossi, 87 anni, salvato dopo due giorni di scomparsa nelle campagne di Marcaria: un avventuroso e preoccupante episodio di disavventura per un ex sarto.





Un anziano di 87 anni, Marco Rossi, è stato ritrovato dopo 48 ore di ricerche all’interno di un fossato nelle campagne di Marcaria, in provincia di Mantova. L’uomo, uscito per una passeggiata lunedì 16 settembre dalla sua abitazione a Campitello, non è tornato a casa, suscitando l’ansia del figlio che ha immediatamente dato l’allerta.

Il dato positivo, emerso mercoledì 18 settembre, è che Marco ha trovato il modo di sopravvivere nonostante le difficili condizioni. È stato scoperto mentre era rannicchiato dentro un fossato, la sua salute appare soddisfacente dopo l’accaduto. Le ricerche, condotte da squadre di vigili del fuoco e protezione civile, hanno beneficiato anche dell’intervento di unità cinofile e di un elicottero, che, verso le 11.30, hanno notato un sacchetto di plastica emerge dall’erba alta.

La ricostruzione degli eventi ha rivelato che Marco, mentre si godeva una tranquilla passeggiata nei pressi di casa, sarebbe inciampato e caduto in un fossato nascosto da vegetazione fitta. Nonostante il dolore e la disorientazione causati dalla caduta, non è riuscito a risalire e ha trascorso oltre due giorni all’aperto, affrontando le basse temperature notturne. Con grande ingegno è riuscito a proteggersi dal freddo utilizzando foglie secche e rovi, i quali hanno agito come una sorta di coperta, salvandogli la vita.

La scomparsa di Rossi ha evidenziato anche l’importante mobilitazione della comunità e delle forze dell’ordine, che si sono unite con grande determinazione per ritrovarlo. Il sindaco di Marcaria ha commentato l’accaduto, esprimendo gratitudine per la risonanza della storia e sottolineando l’importanza di lavorare insieme in situazioni di emergenza. La felicità del ritrovamento è stata un momento di sollievo per la famiglia e per tutti coloro che hanno partecipato alle ricerche, rimarcando come la comunità possa unirsi nei momenti più difficili. La storia di Marco rappresenta un chiaro esempio di resilienza umana e della potenza della solidarietà in momenti di crisi.