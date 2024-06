Roberta Guaineri, l’ex assessora allo Sport a Milano, è deceduta. All’età di 57 anni, stava affrontando una grave malattia

L’ex assessora allo Sport di Milano, Roberta Guaineri, si è spenta a 57 anni in Sardegna, dopo una lunga battaglia contro una grave malattia.





Roberta Guaineri, rinomata avvocata esperta in diritto penale commerciale e societario, si è spenta lunedì 24 giugno mentre si trovava in vacanza in Sardegna. La Guaineri, che aveva 57 anni, lottava da tempo contro una malattia che alla fine ha avuto la meglio. La sua carriera era iniziata nel mondo legale, ma nel 2016 aveva deciso di entrare a far parte della giunta di Beppe Sala, diventando assessora allo Sport e rivestendo diverse deleghe fino ad ottobre 2021.

Durante il suo mandato, Guaineri ha seguito progetti significativi, tra cui la candidatura di Milano per le Olimpiadi invernali del 2026. Il suo contributo è stato fondamentale nella scelta delle location che ospiteranno l’evento, lasciando un’impronta indelebile nel futuro della città.

Le Parole di Beppe Sala

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha ricordato con affetto Roberta Guaineri attraverso un post su Instagram. Sala ha condiviso una foto che risale al periodo della conquista della sede dei Giochi invernali, accompagnata da un messaggio toccante: «È stata assessora nella mia prima giunta, ma il nostro rapporto è stato molto di più di un rapporto professionale. Pochi mesi fa eravamo stati insieme a Siena per una gara ciclistica e solo dieci giorni fa era venuta a Palazzo Marino da me e mi aveva parlato dei suoi problemi di salute. Ma così presto no, Roberta! Tocca andare avanti, ma so che lascerai un vuoto che non mi azzardo nemmeno a descrivere. Guarderò a lungo questa foto, che cristallizza un nostro momento di grandissima felicità.»

Il Ricordo del Consiglio Regionale della Lombardia

Il Consiglio regionale della Lombardia ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Roberta Guaineri. Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd lombardo, ha tenuto un commovente discorso: «Siamo tristi, attoniti e sconvolti. Di Roberta voglio ricordare la bellezza umana, la competenza e la devozione alla sua città. Alla sua storia di amministratrice, legata all’aggiudicazione delle Olimpiadi o alle grandi iniziative nella quale è stata coinvolta, penso ad esempio al lavoro riguardante il Palalido di Milano, voglio ricordare anche come in quelle estati caldissime si mise a disposizione del lavoro per dare vita allo spazio di socialità e condivisione rivolto alle persone più anziane e fragili. Ciao Roberta, ci mancherai tantissimo.»

Una Vita di Servizio e Dedizione

Roberta Guaineri ha lasciato un segno indelebile nella città di Milano, non solo per il suo impegno nelle Olimpiadi del 2026, ma anche per il suo lavoro volto a migliorare la vita dei cittadini. La sua dedizione e la sua passione continueranno a ispirare coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata.