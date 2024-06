Roberto Pillon e Lucia D’Andrea, coniugi settantenni, muoiono a 10 ore di distanza dopo una vita insieme

La scomparsa di Roberto Pillon e Lucia D’Andrea, storici gestori di pizzerie, segna la fine di un’epoca per la comunità locale.





Roberto e Lucia hanno lasciato questo mondo insieme, proprio come avevano vissuto. Entrambi settantenni, sono deceduti a distanza di dieci ore l’uno dall’altra, dopo aver lottato contro gravi malattie. La coppia era molto conosciuta e amata a Meolo, Fossalta di Piave e Monastier di Treviso, dove gestivano diverse pizzerie.

Nonostante l’espansione delle loro attività in vari paesi dei dintorni, Roberto e Lucia hanno sempre considerato Meolo, in via Buranello, come la loro casa. Qui hanno cresciuto i loro due figli, Nicola e Roberta, che hanno ereditato la passione dei genitori per la pizza e continuano a portare avanti l’attività familiare. La tradizione della pizza era radicata nella famiglia sin dagli anni ’80, quando Roberto iniziò a lavorare accanto al padre nella prima pizzeria aperta di fronte al municipio di Meolo.

Successivamente, la coppia inaugurò una pizzeria a Fossalta di Piave e poi un’altra in centro a Monastier, nota come la “Pizzeria da Roberto”. L’ultima apertura, sempre a Monastier, è stata la pizzeria “Chic”, situata di fronte alla Casa di cura Giovanni XXIII. In quest’ultima impresa, i coniugi erano affiancati dal figlio pizzaiolo Nicola, che da qualche tempo aveva preso il posto del padre Roberto.

La morte di Roberto e Lucia ha lasciato un vuoto profondo nella comunità locale. I loro clienti li ricordano non solo per le deliziose pizze, ma anche per il calore umano e l’ospitalità che sapevano offrire. La loro dedizione al lavoro e alla famiglia è stata un esempio per molti. La loro storia è quella di una vita vissuta con passione e dedizione, un’eredità che continuerà a vivere attraverso i loro figli e le loro pizzerie.

In un’intervista recente, Nicola ha dichiarato: “I miei genitori ci hanno insegnato l’importanza della qualità e dell’amore per quello che si fa. Continueremo a portare avanti questa tradizione con lo stesso impegno e dedizione.”

La comunità di Meolo si è stretta intorno alla famiglia in questo momento difficile, dimostrando quanto fossero amati Roberto e Lucia. La loro eredità non sarà dimenticata e continuerà a vivere nelle pizzerie che hanno fondato con tanto amore e sacrificio.