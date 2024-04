Roma, due incendi a Trigoria: rogo in un garage di un edificio, cinquanta persone senza abitazione

Nelle ultime ore, la capitale ha vissuto momenti di apprensione a causa di due distinti incendi che hanno costretto circa un centinaio di persone a evacuare le proprie case. L’evento più critico si è verificato nella notte tra sabato e domenica in via Mario Vinciguerra, a Trigoria, dove le fiamme, dopo essere state temporaneamente domate, sono riesplose con maggiore intensità, causando l’evacuazione dell’intero edificio. Poco prima, un altro incendio aveva messo in allarme i residenti di un condominio in via Guido Figliolini, nella zona Don Bosco, fortunatamente senza gravi conseguenze.





La Sequenza degli Eventi: Dalle Prime Fiamme alle Evacuazioni

La catena di eventi ha avuto inizio a mezzanotte in via Vinciguerra, con un incendio scoppiato al secondo piano che sembrava sotto controllo fino a quando, intorno alle 3 del mattino, le fiamme hanno ripreso vigore da uno dei garage. I vigili del fuoco, già intervenuti, hanno dovuto affrontare un rogo più violento che ha costretto gli inquilini a una fuga precipitosa. Un anziano, colpito dalle esalazioni, è stato trasportato in ospedale e ricoverato in condizioni non gravi. Altri cinquanta residenti sono stati temporaneamente sfollati, con la palazzina dichiarata inagibile a causa dei danni. I testimoni descrivono scene di panico, con persone costrette a lasciare le proprie case nel cuore della notte tra urla di allarme.

Pochi ore prima, un altro dramma si era consumato in via Figliolini, dove un corto circuito ha innescato un incendio. Grazie alla pronta reazione di un residente, che ha allertato i vicini, tutti sono riusciti a mettersi in salvo prima dell’arrivo dei soccorsi. In questo caso, i danni non hanno impedito ai condomini di rientrare nelle proprie abitazioni.

L’Intervento delle Forze dell’Ordine e le Cause

In entrambe le situazioni, la polizia ha bloccato le strade e assistito i residenti, molti dei quali in stato di shock e vestiti solo con il pigiama. Le indagini preliminari suggeriscono che entrambi gli incendi possano essere stati causati da corti circuiti, ma le indagini sono ancora in corso per confermare le cause esatte e per valutare eventuali responsabilità.

Preoccupazioni per la Sicurezza e Richiamo all’Attenzione sul Corpo dei Vigili del Fuoco

Questi episodi si inseriscono in un contesto più ampio di preoccupazione per la sicurezza urbana e sollevano interrogativi sulla prontezza e sull’efficacia degli interventi di emergenza. In particolare, i sindacati dei vigili del fuoco hanno recentemente evidenziato la necessità di maggiori risorse per garantire tempi di reazione adeguati e salvaguardare le vite dei cittadini.