Roma, inscenano un incidente con lo scooter per rubare un orologio: ma un autista li investe e recupera il bottino

Un episodio inquietante si è verificato recentemente al semaforo di viale Parioli. Due rapinatori hanno messo in atto un inganno ben orchestrato per derubare un automobilista di 62 anni del suo Patek Philippe. Fingendo di essere stati tamponati, hanno colpito l’auto della vittima e, con il classico trucco dello specchietto, hanno costretto l’uomo ad abbassare il finestrino. È stato in quel momento che, con estrema violenza, gli hanno strappato l’orologio dal polso.





L’intervento dei passanti

I rapinatori, a bordo di uno scooter nero, non sono riusciti a completare la fuga come previsto. Un automobilista, che aveva assistito alla scena, ha prontamente tamponato lo scooter, costringendo i malviventi a lasciare il mezzo e fuggire a piedi. Fortunatamente, altri passanti sono intervenuti rapidamente, inseguendo i rapinatori e riuscendo a recuperare l’orologio. L’episodio è avvenuto all’incrocio tra via del Sacro Cuore di Maria e viale Parioli.

La vittima

Il signore, che era in auto con la moglie al momento della rapina, ha riportato una ferita al polso a causa della violenta aggressione. La coppia è stata colta di sorpresa quando i rapinatori li hanno costretti ad abbassare il finestrino con la scusa del presunto incidente. “Ci hanno fatto abbassare il finestrino con la scusa di essere stati urtati,” ha raccontato la moglie della vittima. “In un attimo, si sono avventati su mio marito. Abbiamo cercato di fermarli, ma ci hanno strattonato in maniera violentissima.”

Dettagli aggiuntivi e reazioni

La rapina ha suscitato forte preoccupazione tra i residenti della zona, aumentando il senso di insicurezza in un quartiere generalmente considerato tranquillo. La polizia, intervenuta prontamente, sta cercando di identificare i responsabili tramite le testimonianze dei presenti e le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Il caso mette in luce una crescente preoccupazione per la sicurezza nelle aree urbane e l’aumento di rapine organizzate con metodi ingegnosi. Episodi come questo sottolineano l’importanza di essere vigili e di denunciare immediatamente comportamenti sospetti alle autorità competenti.

Considerazioni finali

Questa vicenda evidenzia quanto sia fondamentale la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per prevenire e contrastare simili atti criminali. La prontezza dell’automobilista che ha tamponato lo scooter e l’intervento dei passanti sono stati determinanti per il recupero dell’orologio e per evitare che i rapinatori portassero a termine il loro piano. La comunità di viale Parioli rimane in allerta, sperando che le indagini portino presto alla cattura dei colpevoli.