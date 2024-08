Roma, turista di 40 anni si schianta con la jeep a Scanno, fa scendere la giovane e poi cade in un burrone fatale

Un grave incidente ha avuto luogo a Frattura, una frazione di Scanno, in provincia dell’Aquila, dove un turista di Albano Laziale ha perso la vita mentre si trovava in escursione. L’uomo, il cui nome è L.P., stava affrontando un’escursione nel suggestivo ambiente del lago a forma di cuore, quando il fuoristrada che stava guidando si è ribaltato.





L’incidente è occorso mentre L.P. era in compagnia di una ragazza di vent’anni. Dopo una manovra che ha portato il veicolo a ribaltarsi, il turista ha fatto scendere la passeggera per metterla in sicurezza. Con grande cautela, ha tentato di rientrare nel sentiero, ma la situazione è precipitata rapidamente: la Jeep è caduta in un burrone, scivolando per circa seicento metri. Purtroppo, l’uomo non è sopravvissuto all’incidente.

La giovane, originaria anch’essa di Albano Laziale, ha subito ferite lievi. I soccorsi sono stati immediati: è stata trasportata all’ospedale di Sulmona, dove le sue condizioni sono risultate stabili, anche se è in uno stato di shock a causa della drammaticità dell’accaduto. I due amici avevano deciso di passare la notte in tenda in montagna, una pratica comune durante le vacanze estive.

Le operazioni di recupero sono state rese difficili dalle condizioni meteorologiche avverse. La fitta nebbia e il maltempo hanno ostacolato il lavoro dei soccorritori, che hanno dovuto impegnarsi a lungo. I sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Sulmona hanno coordinato i soccorsi, mentre i volontari del soccorso alpino e speleologico hanno operato con grande cautela per ore. Solo dopo un intenso lavoro sono riusciti a recuperare il corpo della vittima e il fuoristrada coinvolto nell’incidente.

Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Castel di Sangro, i quali stanno attualmente indagando per chiarire le cause precise dell’incidente. La tragica sorte di questo turista riporta l’attenzione sulla sicurezza durante le escursioni in montagna, dove anche un semplice outing può trasformarsi in una situazione di grande pericolo a causa della conformazione del territorio e delle condizioni atmosferiche.

La comunità di Albano Laziale è sotto shock per la perdita di L.P., e i colleghi e amici si uniscono nel cordoglio, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sulle indagini in corso.