Romina Power: “Ylenia Carrisi soffriva la notorietà mia e di Al Bano. Dopo di lui ho avuto un altro amore”

Durante l’episodio del 15 dicembre di Verissimo, Romina Power ha condiviso ricordi intimi della sua defunta figlia, Ylenia Carrisi. La cantante ha spiegato come, nonostante la distanza fisica, senta ancora una forte connessione spirituale con Ylenia. “Il giorno del compleanno di Ylenia ero in India, sono entrata in un tempio ho acceso le candele, ho bruciato incenso e ho meditato”, ha raccontato a Silvia Toffanin. Ha aggiunto che sente sua figlia vicina e dentro di sé, mantenendo viva la speranza di un giorno poterla ritrovare.





Romina Power ha descritto il legame speciale che aveva con Ylenia, nata dall’amore con Al Bano. “Quando viaggiamo insieme ci prendevano per sorelle. Quando è nata avevo solo 19 anni quando è nata, eravamo vicine come spirito, mentalità e modo di affrontare la vita. Lei era più coraggiosa di me”, ha detto. Questo rapporto stretto si rifletteva anche nel modo in cui affrontavano la vita, condividendo una mentalità e uno spirito simili.

La cantante ha anche approfondito il tema della difficoltà di Ylenia nel gestire la fama dei suoi genitori. “Viveva male la fama dei genitori. Lei non voleva”, ha rivelato. Nonostante un breve periodo in cui Ylenia ha lavorato in televisione con Mike Bongiorno, non si sentiva a suo agio sotto i riflettori e sperava che i suoi amici non la guardassero in video. “Non era la sua cosa – rivela – Era un’intellettuale, le mancava un esame per laurearsi al King’s College di Londra”.

Un aspetto che Romina Power ricorda con affetto è il talento di sua figlia per la scrittura. “Scriveva benissimo. Ogni tanto penso se pubblicare o meno i suoi scritti ma era molto riservata e non so se le avrebbe fatto piacere”, ha confessato. La riservatezza di Ylenia rende difficile per Romina decidere se rendere pubblici i suoi lavori.

La scomparsa di Ylenia ha avuto un impatto significativo anche su suo fratello, Yari Carrisi. “Non ha trovato più la persona con cui confrontarsi. Lei era un modello di donna per lui”, ha detto Romina Power, evidenziando quanto fosse importante Ylenia per il fratello.

Oltre ai ricordi di sua figlia, Romina Power ha parlato della sua vita amorosa dopo la separazione da Al Bano. Ha rivelato di aver avuto una relazione con un uomo americano appassionato di motociclette. “Era bello, era simpatico, era dolce. Era appassionato di motociclette e voleva che girassi gli Stati Uniti con lui”, ha condiviso per la prima volta a Verissimo. Sebbene abbia avuto altre storie d’amore, ha preferito mantenerle private, lontano dai riflettori e dai paparazzi.

La decisione di Romina Power di condividere questi aspetti personali della sua vita e dei suoi ricordi con Ylenia su Verissimo offre uno sguardo toccante e sincero sulle sfide e le gioie che ha vissuto come madre e artista. La sua continua connessione con Ylenia dimostra quanto sia forte il legame tra madre e figlia, anche oltre le barriere fisiche e temporali.

Nel corso dell’intervista, Romina ha anche riflettuto su come la perdita di Ylenia abbia influenzato la sua visione della vita e della spiritualità. Il viaggio in India e il tempo trascorso nei templi sono stati momenti significativi per lei, permettendole di trovare pace interiore e mantenere viva la memoria di sua figlia.

La storia di Ylenia Carrisi è una testimonianza toccante delle complessità della fama e delle aspettative familiari. Nonostante le difficoltà incontrate nel vivere sotto i riflettori, Ylenia ha lasciato un’impronta indelebile nella vita della sua famiglia, specialmente nella madre Romina Power, che continua a onorarne la memoria attraverso gesti spirituali e ricordi affettuosi.

L’intervista a Verissimo ha offerto al pubblico una rara opportunità di vedere il lato più intimo e personale di Romina Power, una donna che ha affrontato molte sfide nella vita ma che continua a trovare forza nei legami familiari e nella spiritualità. La sua storia è un esempio di resilienza e amore eterno, non solo per Ylenia ma anche per il resto della sua famiglia.