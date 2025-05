Tragedia per una nota influencer: il figlio di 3 anni annega nella piscina di casa

Una notizia drammatica arriva dagli Stati Uniti, precisamente dall’Arizona, dove la vita dell’influencer Emilie Kiser è stata segnata da un evento tragico. Il suo primogenito, Trigg, di appena tre anni, è morto in seguito a un incidente domestico, annegando nella piscina della loro abitazione. L’annuncio della tragedia è stato riportato dal sito People.com.





Emilie Kiser, nota per i suoi contenuti su TikTok, piattaforma sulla quale ha raccolto un seguito di 3,4 milioni di follower, aveva condiviso spesso momenti della sua quotidianità come madre. Solo pochi mesi fa, a marzo, aveva celebrato la nascita del suo secondo figlio, Theodore. Tuttavia, la gioia si è trasformata in dolore con la perdita improvvisa del piccolo Trigg.

L’incidente si è verificato presso la loro residenza e il bambino è stato immediatamente trasportato in ospedale, dove ha ricevuto cure intensive per sei giorni. Nonostante gli sforzi del personale medico, il 18 maggio è stato dichiarato il decesso del piccolo. L’ultimo contenuto pubblicato da Emilie Kiser sui suoi profili social risale a circa una settimana prima dell’incidente, lasciando i suoi follower preoccupati per il silenzio improvviso.

Le autorità locali stanno ancora indagando sull’accaduto per chiarire le dinamiche precise dell’incidente. La polizia di Chandler ha rilasciato una breve dichiarazione attraverso un portavoce, Sonu Wasu, che ha affermato: “Le indagini sono in corso. Per rispetto della privacy della famiglia, non pubblicheremo ulteriori dettagli fino alla chiusura dell’indagine”. Ha poi aggiunto: “I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze sono rivolti alla famiglia del bambino e ai suoi cari in questo momento inimmaginabile”.

La notizia ha suscitato un’ondata di solidarietà sui social media, con numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza lasciati sotto i post di Emilie Kiser su TikTok e Instagram. I fan hanno espresso il loro dolore e il loro sostegno alla famiglia in questo momento difficile.

L’episodio solleva ancora una volta l’importanza della sicurezza domestica, in particolare quando si tratta di piscine e bambini piccoli. Gli incidenti legati all’acqua rappresentano una delle principali cause di morte accidentale nei bambini di età inferiore ai cinque anni. Nonostante le misure preventive adottate da molte famiglie, tragedie come questa continuano a verificarsi, evidenziando la necessità di maggiore consapevolezza e attenzione.

In attesa di ulteriori sviluppi dalle indagini, la comunità online continua a stringersi attorno a Emilie Kiser e alla sua famiglia, offrendo supporto morale attraverso messaggi affettuosi e parole di conforto. La perdita di un figlio è un dolore indescrivibile e la vicenda ha toccato profondamente i cuori di molti che seguono la giovane madre sui social.

La famiglia ha scelto di mantenere il riserbo sulla vicenda e non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali oltre a quanto comunicato dalle autorità locali. Per ora, resta il silenzio di una madre che cerca di affrontare una perdita così devastante, accompagnata dall’affetto virtuale dei suoi milioni di follower.