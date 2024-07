Rubano un camper con un cucciolo al suo interno, abbandonandolo sotto il sole: grazie ai suoi guaiti, Tais riesce a salvarsi.

Una coppia di turisti francesi in visita a Torino ha vissuto momenti di grande preoccupazione quando, dopo aver fatto shopping, si è accorta che il loro camper e il cucciolo di Eurasier, di nome Tais, erano scomparsi. I due malcapitati hanno immediatamente sporto denuncia per il furto, sperando di ricevere presto notizie sia sul veicolo che sul benessere del piccolo amico a quattro zampe, soprattutto considerato il caldo intenso di questi giorni.





Fortunatamente, la sorte ha sorriso a Tais: il suo guaito ha attirato l’attenzione di alcuni passanti, permettendo alla polizia di San Secondo di rintracciare il camper rubato. Come riportato dal Corriere di Torino, l’episodio è avvenuto sabato 20 luglio poco dopo le 15. A quel punto, le forze dell’ordine si sono attivate prontamente per la sua ricerca.

Dopo circa un’ora di ricerche, i lamenti di Tais sono stati uditi da chi transitava nei paraggi. Questo ha facilitato il rinvenimento del camper, abbandonato in corso Tazzoli, con un finestrino rotto e l’interno in condizioni disastrose. Il cucciolo, in stato di shock e disidratato per il caldo, era accucciato in un angolo del veicolo. All’arrivo dei soccorritori, gli hanno prontamente offerto una ciotola di acqua fresca per rimetterlo in forze.

Questo episodio non solo evidenzia la vulnerabilità degli animali durante l’estate, ma porta anche alla ribalta l’importanza di prestare attenzione ai propri beni e alle proprie responsabilità come proprietari di animali domestici. La storia di Tais rappresenta un fortunato epilogo in una situazione rischiosa, sottolineando la necessità di una maggiore sensibilità e cura da parte di tutti.