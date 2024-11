Sabrina Salerno la lotta contro la malattia: ”Se necessario procederò con l’asportazione del seno”

Sabrina Salerno condivide la sua lotta contro una malattia grave. La celebre cantante e showgirl ha rivelato come ha affrontato l’inaspettata diagnosi di un nodulo maligno al seno, supportata dal marito e dal figlio. Un racconto di coraggio, resilienza e speranza.

La scoperta di avere un nodulo maligno al seno è giunta per Sabrina Salerno in un momento inaspettato. Dopo una mammografia effettuata il 24 luglio, la celebre artista ha affrontato un lungo e sfidante percorso, culminato in un’operazione chirurgica. Sotto i riflettori della sua carriera musicale, Sabrina non ha però trascurato la sua salute: il 9 dicembre inizierà la radioterapia, un passo fondamentale nel suo percorso di guarigione. Nonostante tutto, ha deciso di riprendere le tournée, con impegni già fissati in Francia.





Sabrina Salerno: affrontare l’operazione con coraggio

Il momento più critico per Sabrina è stato quando è stata portata in sala operatoria per una quadrantectomia. “Ero in barella e tremavo, non riuscivo a gestire l’ansia”, ha raccontato. L’ansia e la paura hanno fatto parte della sua esperienza, ma l’artista ha trovato conforto nella presenza di un’amica per il delicato appuntamento della biopsia. “Quando ho ricevuto la diagnosi, mi sono sentita trasparente”, ha confessato, rievocando i momenti di sconforto che ha dovuto affrontare. Tuttavia, ha scelto di condividere la sua storia attraverso i social, ritenendo che fosse un modo efficace per sensibilizzare i fan sull’importanza della prevenzione.

Un viaggio di scoperta e resilienza

Sabrina ha letteralmente preso a cuore il suo percorso: “Nel mentre ho compreso chi sono i veri amici, e chi si informa solo per morbosità”, ha dichiarato con ironia. La cantante ha anche usato il suo umorismo per affrontare la situazione con leggerezza, affermando che “forse era il momento giusto per realizzare da sempre l’intervento di riduzione del seno”. Attualmente sta intraprendendo una terapia ormonale e continua a pianificare la sua carriera musicale, dimostrando una determinazione ammirevole.

Accanto a lei, si fanno sentire il marito Enrico Monti e il figlio Luca Maria, che si ergono come un pilastro di sostegno. “So che la notizia lo ha colpito, ma non lo ha mostrato”, afferma Sabrina parlando di suo figlio, che si divide tra studio e sport. La malattia ha portato Sabrina a rivalutare le sue priorità e a ritrovare una spiritualità perduta, affermando di aver ricominciato a pregare, ma solo nei momenti di serenità, non di dolore. Nonostante i disagi fisici causati dalla malattia, Sabrina assicura che la sua esperienza più dura è stata legata al complesso rapporto con suo padre, conclusosi solo pochi mesi prima della sua morte.

Raccontando la sua storia, Sabrina Salerno non solo mostra un volto vulnerabile, ma trasmette un messaggio di speranza e determinazione. La sua esperienza può fungere da esempio per molti, sottolineando l’importanza della prevenzione e dell’accettazione del proprio percorso, affrontando la vita con coraggio e una buona dose di umorismo.