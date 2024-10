San Vincenzo, scomparso a soli 30 anni Dario Polidori: lascia dietro di sé un bambino

Un tragico annuncio ha scosso la comunità di San Vincenzo: Dario Polidori, un giovane di soli 30 anni, è venuto a mancare, lasciando un vuoto incolmabile tra amici e familiari. Sportivo appassionato, Dario era noto per la sua dedizione alla mountain bike e al surf. La notizia della sua scomparsa ha rapidamente fatto il giro della piccola cittadina, suscitando incredulità e commozione tra coloro che lo conoscevano. Un messaggio toccante è stato pubblicato sulla pagina Facebook del Comune, che esprimeva la profonda tristezza della comunità: “Non ci sono parole adatte per esprimere il dolore che stiamo vivendo”.





San Vincenzo piange Dario Polidori, un giovane padre

Dario Polidori è deceduto dopo una lunga battaglia contro una malattia. Con lui lascia un bambino, simbolo di una vita appena iniziata che ora è chiamato a vivere senza la presenza del proprio padre. Atleta appassionato, Dario era anche socio fondatore e presidente dell’associazione Jungle Boarders, dedicata a promuovere il surf e la cultura del mare. I suoi amici e conoscenti hanno descritto il giovane come un combattente, che ha lottato con tutte le sue forze sino alla fine.

Il sindaco di San Vincenzo, Paolo Riccucci, ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale, sottolineando l’importanza di unirsi attorno alla famiglia di Dario in questo momento difficile. “Le più sentite condoglianze a tutti i suoi cari”, ha dichiarato, evidenziando il supporto che la comunità intende offrire a chi rimane.

Il funerale di Dario si è svolto nella chiesa di Sant’Alfonso, dove amici e familiari si sono riuniti per dare l’ultimo saluto a un giovane la cui vita è stata ricca di passione e vitalità. Dario lascia nel dolore non solo il suo amato bambino, ma anche la compagna, la madre, la sorella e un ampio cerchio di amici affezionati.

In segno di affetto e gratitudine, i membri dell’Asd Sdegnetors, l’associazione sportiva di cui Dario faceva parte, hanno condiviso un messaggio carico di emozione: “Dario vivrà sempre con noi, in ogni gara, in ogni sorriso e nei ricordi. Ricorderemo sempre il suo spirito vincente, sul podio della vita”. La sua scomparsa, purtroppo, rimane una ferita aperta per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.