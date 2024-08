Sara Ragni e Marco Torcianti sono stati tragicamente investiti e hanno perso la vita a Senigallia. Si erano sposati l’8 dicembre scorso e il loro amore era davvero speciale. È così triste pensare a due vite spezzate in un attimo

Polverigi piange la prematura scomparsa di Sara Ragni e Marco Torcianti, una giovane coppia di sposi che aveva coronato il loro sogno d’amore l’8 dicembre dell’anno scorso con una suggestiva cerimonia civile celebrata nel Comune di Polverigi. Sotto gli occhi commossi di amici e parenti, il sindaco Daniele Carnevali aveva autenticato il loro legame con belle parole. La scorsa mattina, mentre si trovava a Senigallia per discutere questioni di viabilità con il sindaco Massimo Olivetti, la tragica notizia dell’incidente ha colpito entrambi, interrompendo un incontro sulla mobilità locale.





La Terribile Notizia

Durante la loro riunione, il telefono del sindaco Olivetti ha squillato, portando un messaggio devastante: due ciclisti erano morti a causa di un incidente lungo la Statale al Ciarnin. In quel momento, la loro identità era ancora sconosciuta, ma i dettagli iniziali evidenziavano che indossavano la maglietta del Cingolani Team, una squadra di ciclisti che ha sede a Pianello di Ostra. Questa informazione ha portato a ipotizzare che le vittime potessero essere delle persone residenti nell’entroterra senigalliese. Solo in seguito, dopo un’attenta verifica, è stato possibile stabilire chi fossero realmente.

Marco Torcianti e Sara Ragni, entrambi residenti a Polverigi, hanno visto i loro sogni di una vita insieme infrangersi in un attimo, stroncati dalla follia di un incidente. Quando il sindaco Carnevali ha avuto conferma delle loro identità, il dolore è diventato palpabile. “È un grande dolore per la nostra comunità”, ha affermato il sindaco Carnevali. “Ricordo bene Sara e Marco, solo otto mesi fa ho celebrato il loro matrimonio. La partecipazione di amici era straordinaria, e le parole che hanno scambiato durante la cerimonia rimarranno impresse nei nostri cuori. Un incidente così tragico ha distrutto una giovane famiglia. Mi unisco al dolore dei loro familiari e sono vicino a loro in questo momento di lutto.”

La Dinamica dell’Incidente

Ciò che è accaduto è una vera e propria tragedia, un momento che ha spezzato due vite in un istante. Marco, di 47 anni, e Sara, di 36, stavano pedalando lungo la statale adriatica intorno alle 12 quando sono stati travolti da una Mazda 2 di colore nero. La macchina, condotta da un neopatentato di 19 anni residente nel Pesarese, ha invaso improvvisamente la corsia opposta, investendo la coppia. Stando a quanto emerso dalle indagini preliminari della Polizia Stradale, l’automobile pare abbia perso il controllo, a cascata segnando il tragico destino dei ciclisti che si stavano dirigendo verso sud.

L’incidente ha sollevato interrogativi anche sulla sicurezza stradale nella zona, già oggetto di discussione nelle ultime settimane. Voci di cittadini locali chiedono interventi urgenti per garantire maggiore protezione a ciclisti e pedoni, sottolineando l’importanza di garantire strade più sicure per tutti. L’incidente ha avuto grande eco mediatico, richiamando l’attenzione su un problema che affligge molte comunità: il rispetto delle norme di traffico e la responsabilità degli automobilisti.

In un momento di grande tristezza, la comunità di Polverigi si unisce nel ricordo di Sara e Marco, celebrando le loro vite e il loro amore, e onorando la loro memoria mentre affrontano il dolore di questa immensa perdita.