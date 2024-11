Schianto nel Casertano, auto e camion in una scarpata: un giovane muore, due feriti

Grave incidente sulla Strada Statale 335 vicino all’uscita di Gricignano di Aversa: un giovane di 29 anni perde la vita, due feriti tra gli occupanti dell’autoarticolato.





Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle ore 18, si è verificato un tragico incidente sulla Strada Statale 335, nei pressi dell’uscita di Gricignano di Aversa, in provincia di Caserta. L’episodio ha coinvolto un autoarticolato e un’automobile, causando la morte del conducente della vettura e il ferimento di due persone a bordo del mezzo pesante. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Aversa e Marcianise, oltre al personale sanitario del 118 e alle forze dell’ordine.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto quando l’autoarticolato, per motivi ancora da chiarire, ha invaso la corsia opposta, impattando frontalmente contro un’automobile. L’urto è stato così violento che entrambi i veicoli sono finiti fuori strada, precipitando in una scarpata adiacente all’asse viario. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco è stato essenziale per estrarre dalle lamiere il conducente dell’autovettura, un giovane di 29 anni residente nella zona.

Nonostante gli sforzi del personale medico, il ragazzo è stato dichiarato morto sul posto. I due occupanti dell’autoarticolato, invece, hanno riportato ferite di diversa entità e sono stati trasportati in ospedale per le cure necessarie. Le loro condizioni non sembrano essere gravi, ma sono ancora in corso accertamenti da parte dei sanitari.

Sul luogo dell’incidente è stata inviata anche un’autogru del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, necessaria per rimuovere i mezzi incidentati e mettere in sicurezza l’area. Le operazioni di recupero si sono protratte per diverse ore, causando rallentamenti al traffico sulla Strada Statale 335. Le autorità competenti stanno indagando per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.

Un testimone presente sul posto ha dichiarato: “È stato spaventoso. Ho visto l’autoarticolato perdere il controllo e sbandare verso l’altra corsia. L’impatto è stato devastante, e subito dopo entrambi i mezzi sono caduti nella scarpata.”

I familiari della vittima, profondamente scossi dalla tragedia, si sono recati sul luogo dell’incidente poco dopo aver ricevuto la notizia. Il giovane deceduto era molto conosciuto nella comunità locale e il suo improvviso decesso ha lasciato tutti sotto shock. Un amico della famiglia ha commentato: “Era un ragazzo pieno di vita e con tanti progetti. Non ci sono parole per descrivere il dolore che stiamo provando.”

La Strada Statale 335 è nota per essere un’arteria stradale trafficata e non priva di insidie, specialmente nelle ore di punta. Questo incidente riaccende il dibattito sulla sicurezza delle infrastrutture viarie nella zona. Le autorità locali stanno valutando l’opportunità di implementare ulteriori misure preventive per ridurre il rischio di incidenti simili in futuro.

Un portavoce dei Vigili del Fuoco ha sottolineato l’importanza delle operazioni svolte sul posto: “Il nostro intervento è stato immediato e coordinato. Abbiamo lavorato in condizioni difficili per estrarre le persone coinvolte e garantire la sicurezza dell’area.” Anche i sanitari del 118 hanno ribadito la complessità della situazione: “Purtroppo, nonostante tutti gli sforzi compiuti, non siamo riusciti a salvare la vita del giovane conducente.”

Le indagini preliminari indicano che potrebbe esserci stato un problema tecnico o un malore del conducente dell’autoarticolato tra le possibili cause dell’incidente. Tuttavia, non si esclude alcuna ipotesi, inclusa quella di una distrazione o di un errore umano. Gli inquirenti stanno esaminando i rilievi effettuati sul posto e ascoltando le testimonianze di chi ha assistito alla scena.

L’impatto emotivo dell’incidente è stato significativo anche per gli operatori intervenuti. Un vigile del fuoco ha confidato: “Ogni volta che ci troviamo davanti a situazioni del genere, è difficile non farsi coinvolgere emotivamente. Il nostro compito è fare tutto il possibile per salvare vite umane.”

Questo tragico evento segue un altro incidente mortale avvenuto recentemente a Marcianise, dove un giovane di 31 anni ha perso la vita dopo che la sua auto si è ribaltata. Questi episodi evidenziano l’urgenza di adottare misure efficaci per migliorare la sicurezza stradale nella regione.