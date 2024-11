Schianto tra monopattini a Milano: 31enne cade, grave trauma cranico fatale

Un uomo di 31 anni è deceduto a Milano in seguito a una collisione tra due monopattini elettrici avvenuta nella notte tra il 16 e il 17 novembre.





Nella tarda serata di sabato 16 novembre, intorno alle 23:00, all’incrocio tra viale Marche e viale Zara a Milano, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto due monopattini elettrici. Secondo le prime ricostruzioni, i due mezzi si sarebbero scontrati, causando la caduta di uno dei conducenti, un uomo di 31 anni, che ha battuto violentemente la testa sull’asfalto.

Alcuni passanti presenti sul luogo dell’incidente hanno immediatamente allertato i soccorsi. All’arrivo del personale medico, l’uomo versava già in condizioni critiche. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove è stato ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva. Nonostante gli sforzi dei medici, il 31enne è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Le autorità locali, intervenute per effettuare i rilievi del caso, stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Le telecamere di sorveglianza presenti nella zona potrebbero fornire immagini utili a chiarire le circostanze dello scontro. Secondo le prime informazioni, sembra che il 31enne sia caduto dopo aver urtato un altro monopattino, il cui conducente è rimasto illeso.

Questo tragico evento riaccende il dibattito sulla sicurezza dei monopattini elettrici nelle aree urbane. Negli ultimi anni, l’utilizzo di questi mezzi è aumentato esponenzialmente nelle città italiane, portando con sé una crescita degli incidenti correlati. Secondo un rapporto dell’ACI e dell’Istat, nel 2022 si è registrato un incremento del 77,8% delle vittime su monopattino rispetto all’anno precedente. In particolare, la provincia di Milano ha registrato il numero più alto di decessi, con quattro vittime su sedici a livello nazionale

.

Le autorità locali hanno più volte sottolineato l’importanza di rispettare le norme di circolazione e di adottare misure di sicurezza adeguate durante l’utilizzo dei monopattini elettrici. L’assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato, ha dichiarato: “È fondamentale promuovere una maggiore consapevolezza tra gli utenti riguardo ai rischi associati all’uso dei monopattini e implementare regolamentazioni più stringenti per garantire la sicurezza di tutti”.

In risposta all’aumento degli incidenti, alcune città italiane hanno introdotto misure restrittive per l’utilizzo dei monopattini elettrici. A Milano, ad esempio, sono state implementate zone a velocità limitata e obblighi di parcheggio in aree designate, nel tentativo di ridurre i rischi per pedoni e altri utenti della strada.