Scomparsa a Treviso: Susanna Recchia e la figlia di 3 anni non si sono mai più fatte vedere

Susanna Recchia, una donna di 45 anni residente a Miane, in provincia di Treviso, è svanita nel nulla dalla serata di venerdì 13 settembre. L’ultimo avvistamento della donna risale a quando è uscita di casa con la sua figlia di soli 3 anni. Le forze dell’ordine stanno attivamente cercando di rintracciarle.





Dettagli sulla scomparsa

Susanna Recchia ha fatto perdere le sue tracce insieme alla figlioletta, creando grande preoccupazione nella comunità. Al momento della scomparsa, la donna indossava un abbigliamento casual e si è allontanata a bordo di un’auto Volkswagen Tiguan bianca, il cui numero di targa è FJ255VE.

Le descrizioni fisiche della donna la identificano come alta circa 165 cm, con capelli ricci castani e occhi castani. Ha anche due tatuaggi sulla spalla destra, che potrebbero essere utili per il suo riconoscimento.

Attività di ricerca e appello pubblico

Le ricerche per rintracciare Susanna e la sua bambina sono già in corso e coinvolgono diversi gruppi di soccorso e volontari. La Prefettura ha attivato il protocollo per la ricerca delle persone scomparse, nella speranza di ottenere informazioni utili che possano condurre al loro ritrovamento.

Chiunque possa avere informazioni utili o avere avvistato Susanna Recchia e la sua figlia è fortemente incoraggiato a contattare le autorità attraverso il numero 112. In situazioni come questa, ogni piccolo dettaglio potrebbe fare la differenza e contribuire a riportare a casa la famiglia.

La comunità è mobilitata per supportare le operazioni di ricerca e la famiglia è in uno stato di ansia crescente. La speranza è che Susanna e la sua piccola ritornino presto, sane e salve, tra le braccia dei loro cari. È fondamentale che chiunque abbia informazioni non esiti a farsi avanti, contribuendo così a un possibile epilogo positivo di questa triste vicenda.