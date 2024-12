Scontro acceso tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani al Grande Fratello: tensioni dopo la puntata tra accuse, recriminazioni e incomprensioni sulle alleanze nella casa

Dopo la diretta dell’ultima puntata del Grande Fratello, il clima nella casa si è acceso in maniera inaspettata. Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa, si è resa protagonista di un duro confronto con Luca Calvani, accusandolo di mancanza di supporto nei momenti di difficoltà. L’episodio si è svolto in una notte carica di tensioni e ha coinvolto anche altre dinamiche interne, in particolare quelle legate a Helena Prestes, già al centro di accese discussioni.





Durante la puntata, il conduttore Alfonso Signorini ha affrontato Jessica chiedendole conto di alcune affermazioni piuttosto forti rivolte a Helena. “Perché hai dato della squilibrata a Helena?”, le ha chiesto in diretta. La risposta di Jessica non si è fatta attendere, lasciando il pubblico senza parole: “Mi permetto di dirlo perché mi sono dovuta curare per tanti anni, non sta bene, è una persona malvagia, cattiva, crudele, è una provocatrice seriale. Se pensi di provocarmi, ti chiedo di lasciare stare”. La replica di Helena è stata altrettanto diretta: “Sta dimostrando che quella fragile è lei. State strumentalizzando il mio passato, io non voglio essere una vittima”.

A peggiorare il clima teso è intervenuto Luca Calvani, che ha cercato di riportare la discussione a un livello più razionale: “Mi sembra il teatro dell’assurdo”. Tuttavia, la sua posizione apparentemente neutrale ha irritato Jessica, che ha deciso di affrontarlo direttamente subito dopo la puntata.

La discussione tra Jessica e Luca è iniziata in modo diretto, con la cantante che non ha esitato a esprimere il suo malcontento. “Io tremavo come una foglia su quel divano, non ti sei mai avvicinato, non mi hai mai detto una parola,” ha detto Jessica, accusando Luca di essersi preoccupato solo per Helena. “Tu hai detto che sono la tua persona speciale, ma non hai fatto nulla per starmi vicino. Però a lei l’assistente sociale lo fai?”

Luca ha tentato di difendersi, spiegando di aver chiesto a Pamela Camassa informazioni sulle condizioni di Jessica. “Ho chiesto a Pamela, mi ha detto che stavi bene,” ha risposto, ma questo non è bastato a placare l’ira della cantante. Jessica ha continuato: “Non devi chiedere a Pamela, devi venire da me. Se sei davvero dalla mia parte, mi supporti anche tu. Ma oggi, su quel divano, ho visto un’altra persona.”

Il botta e risposta si è intensificato ulteriormente, con Luca che ha accusato Jessica di esagerare: “Scema non sei, ma io vedo una ragazza in difficoltà contro un plebiscito. Mi sembra assurdo che stai prendendo questa posizione sul serio.” A questa affermazione, Jessica ha risposto in modo lapidario: “Allora siamo tutti coglioni, abbiamo risolto.”

Il confronto si è concluso con Luca che ha cercato di chiudere la questione con un tono definitivo: “Se ne parla stasera.” Tuttavia, il gelo tra i due è evidente e lascia presagire che i rapporti nella casa potrebbero essere definitivamente compromessi.

Le tensioni tra Jessica e Helena, amplificate dall’intervento di Luca, riflettono le dinamiche sempre più complesse del reality. Le alleanze si fanno e si disfano rapidamente, e il pubblico è chiamato a giudicare non solo le azioni, ma anche le intenzioni dei concorrenti. In questo contesto, le dichiarazioni di Jessica sulla sua esperienza personale di cura psicologica hanno aggiunto un ulteriore livello di complessità al dibattito.

La figura di Helena, spesso accusata di manipolazione e provocazione, continua a dividere sia i concorrenti che il pubblico. Jessica ha ribadito la sua posizione, sostenendo che il comportamento di Helena è deliberatamente calcolato per creare tensioni e attirare l’attenzione su di sé. Dall’altra parte, Helena si difende affermando di essere vittima di un’ingiustizia e di non voler essere etichettata in base al suo passato.

Luca Calvani, che inizialmente sembrava voler mantenere una posizione di equilibrio, si trova ora al centro di una polemica che mette in discussione la sua capacità di gestire le relazioni nella casa. La sua scelta di avvicinarsi a Helena, percepita da Jessica come un tradimento, ha aperto una frattura difficile da ricucire.