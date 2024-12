Scontro al Grande Fratello: Maria Monsè e Perla Maria sotto accusa per le pulizie nella Casa

Maria Monsè e la figlia Perla Maria finiscono al centro delle polemiche per questioni domestiche e tensioni legate alle nomination.





Al Grande Fratello, l’atmosfera natalizia non è bastata a placare i malumori tra i concorrenti. Nemmeno i dolci videomessaggi ricevuti durante l’ultima puntata e i regali inviati da amici e parenti sono riusciti a mantenere la pace. Dopo gli scontri tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato e il dibattito acceso tra Eva Grimaldi e Stefania Orlando, un nuovo episodio ha scosso la Casa, coinvolgendo Maria Monsè e sua figlia Perla Maria.

Durante il pranzo del 26 dicembre, Eva Grimaldi e Stefania Orlando, dopo essersi chiarite in seguito a una discussione sulle prove di danza con Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, hanno ripreso a fare fronte comune. Approfittando del momento, hanno sollevato la questione della pulizia nella Casa, lamentando la mancanza di ordine da parte di alcuni concorrenti.

“Abbiamo notato una certa anarchia,” hanno esordito Eva e Stefania riferendosi alla gestione delle faccende domestiche, aggiungendo: “Servirebbero delle regole. Un po’ di rispetto.” Sebbene il discorso fosse rivolto a tutti, la conversazione si è presto focalizzata su Maria Monsè e Perla Maria, colpevoli di non aver pulito la cucina dopo aver preparato delle crêpes.

L’accusa ha generato tensioni immediate, con Pamela Petrarolo che ha accusato Maria di travisare le intenzioni: “Maria, sei scorretta! Non era contro Perla.” La showgirl, visibilmente infastidita, ha replicato dicendo di sentirsi offesa per un intervento di Ilaria Galassi, che l’avrebbe zittita durante la discussione.

“Se l’avrò detto non mi ricordo,” ha risposto Ilaria, cercando di ridimensionare lo scontro. Tuttavia, Maria Monsè ha confessato che il suo malessere andava oltre le faccende domestiche: “Ci sono rimasta male per le nomination,” ha ammesso, lasciando intendere che le dinamiche del gioco stavano pesando sulla sua serenità.

A risentire maggiormente della situazione è stata Perla Maria, che, di fronte alle accuse, ha ceduto allo sconforto, scoppiando in lacrime. La giovane, tra i concorrenti più giovani di questa edizione, ha confessato di sentirsi ferita dalle tensioni nella Casa, sottolineando quanto sia difficile per lei vivere sotto pressione.

Il pubblico, che segue attentamente le dinamiche del reality, si è diviso: alcuni telespettatori hanno espresso solidarietà per madre e figlia, mentre altri hanno criticato il loro comportamento, sostenendo che debbano assumersi maggiori responsabilità all’interno della Casa.

Le tensioni legate alle pulizie sembrano essere solo il riflesso di rancori più profondi. La prossima puntata del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini, potrebbe fare luce su queste dinamiche, con un confronto diretto tra i protagonisti dello scontro.

Intanto, il rapporto tra Maria Monsè e gli altri concorrenti appare sempre più complicato, mentre Perla Maria cerca di trovare un equilibrio tra la pressione del gioco e il desiderio di dimostrare la propria personalità. Il pubblico attende con curiosità i prossimi sviluppi, tra emozioni, chiarimenti e, forse, nuove alleanze.