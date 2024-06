Scontro in famiglia, figlio ferisce gravemente il papà per proteggere la madre: 16enne accusato

n uomo marocchino è stato gravemente ferito nel tardo pomeriggio di oggi dal figlio di 16 anni, intervenuto per difendere la madre da una nuova aggressione da parte del marito. L’episodio si è verificato in una casa a Chiavenna (Sondrio), dove vive la coppia con il sedicenne e altri quattro figli più piccoli. Secondo le prime indagini dei carabinieri, l’adolescente ha colpito il genitore con un coltello almeno due volte, una delle quali alla schiena.





Volo in ospedale L’uomo è stato trasportato d’urgenza con un elicottero di Areu all’ospedale Manzoni di Lecco. Si teme che possa avere un polmone perforato e la prognosi resta riservata. I militari hanno informato il magistrato di turno della Procura dei minori del capoluogo lombardo, che ha disposto la denuncia in stato di libertà del minore. L’accusa, per ora, è di lesioni gravissime.

Questo drammatico episodio pone nuovamente l’attenzione sulla violenza domestica e sulle sue tragiche conseguenze. La famiglia, composta da sei membri, viveva in un contesto di tensione e violenza ormai noto alle autorità. Il padre, già conosciuto per precedenti episodi violenti, avrebbe aggredito la moglie, scatenando la reazione disperata del figlio maggiore.

Le indagini proseguono per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e comprendere meglio il contesto familiare in cui si è verificato l’episodio. Intanto, la comunità di Chiavenna è sotto shock per quanto accaduto e si stringe attorno ai membri della famiglia coinvolta.