Scontro tra due tir e un’auto sull’A4, camion in fiamme e traffico in caos: una vittima e 10 km di fila

Un terribile incidente ha sconvolto il traffico sull’Autostrada A4 nel tratto compreso tra Latisana e Portogruaro nel pomeriggio di lunedì. Lo schianto, verificatosi intorno alle 16:30, ha coinvolto due mezzi pesanti e un’autovettura, causando la morte di almeno una persona e il ferimento di altre. Uno dei camion, una bisarca, ha preso fuoco dopo l’impatto, generando fiamme altissime e una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza.





L’incidente è avvenuto sul viadotto del fiume Tagliamento, al confine tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, nella carreggiata ovest in direzione Torino. Le cause dello scontro sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Secondo le prime ricostruzioni, i tre veicoli si sarebbero tamponati violentemente: l’auto è rimasta schiacciata tra i due camion, mentre la bisarca ha preso fuoco e l’altro mezzo pesante si è ribaltato sulla carreggiata dopo aver perso il bilico.

Sul luogo del disastro sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Presenti anche gli operatori del 118 per prestare soccorso ai feriti e la Polizia Stradale per gestire la viabilità e avviare i rilievi necessari. Il tratto autostradale è stato completamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e spegnimento dell’incendio. Anche lo svincolo in entrata a Latisana è stato chiuso per evitare ulteriori complicazioni.

La vittima dell’incidente sarebbe il conducente dell’auto rimasta schiacciata tra i due mezzi pesanti. Nonostante i rapidi interventi dei soccorritori, per lui non c’è stato nulla da fare. Fortunatamente, l’autista della bisarca in fiamme è riuscito a mettersi in salvo abbandonando il veicolo prima che le fiamme lo avvolgessero completamente.

Il punto dell’incidente si trova al chilometro 464 dell’A4, tra Latisana e il bivio con l’A28. Sul posto è intervenuto anche il personale della società Autostrade Alto Adriatico, responsabile della gestione del tratto autostradale, per collaborare alla messa in sicurezza dell’area. La concessionaria ha comunicato che il tratto rimarrà chiuso fino a quando non saranno completati i lavori di ripristino e rimozione dei veicoli coinvolti.

Il traffico ha subito pesanti ripercussioni, con code che hanno raggiunto i 10 chilometri nella direzione sud verso Venezia. Gli automobilisti provenienti da Udine e Trieste sono stati invitati a uscire dall’autostrada a San Giorgio di Nogaro, mentre nella direzione opposta si sono registrati rallentamenti a causa dei curiosi che rallentavano per osservare la scena.

Il comandante della Polizia Stradale locale ha dichiarato: “Stiamo lavorando senza sosta per ricostruire la dinamica dell’incidente e garantire la sicurezza della zona. Invitiamo gli automobilisti a seguire le indicazioni fornite per evitare ulteriori disagi.” Anche un portavoce dei vigili del fuoco ha aggiunto: “L’incendio è stato particolarmente difficile da domare a causa della natura del carico trasportato dalla bisarca. Fortunatamente siamo riusciti a contenere le fiamme prima che si propagassero ulteriormente.”

Gli automobilisti bloccati nel traffico hanno espresso il loro disappunto per la situazione, ma molti hanno anche manifestato preoccupazione per le persone coinvolte nello schianto. “È stato terribile vedere quella colonna di fumo nero alzarsi in cielo,” ha raccontato un testimone che si trovava nelle vicinanze al momento dell’incidente.

Le autorità hanno ribadito l’importanza di guidare con prudenza, soprattutto in tratti autostradali trafficati come quello interessato dall’incidente. La Polizia Stradale continuerà a monitorare la situazione e fornirà aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori dettagli sulle indagini in corso.

Nel frattempo, i tecnici della società Autostrade Alto Adriatico stanno lavorando per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile. Tuttavia, la complessità delle operazioni potrebbe richiedere diverse ore prima che il tratto venga riaperto al traffico.

Questo tragico evento riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale e sull’importanza di rispettare le norme di circolazione per prevenire incidenti di tale gravità. Gli esperti sottolineano l’importanza di mantenere le distanze di sicurezza e di evitare distrazioni alla guida, specialmente in autostrada dove le velocità elevate aumentano il rischio di incidenti gravi.