Scontro tra Flavia Vento e Teo Mammucari: “Non mi è mai piaciuto, eppure mi corteggiava”, annunciate azioni legali

La showgirl Flavia Vento non ha gradito le parole pronunciate da Teo Mammucari durante un’intervista nel programma “Belve”. Dopo la battuta, considera di intraprendere un’azione legale.





La recente partecipazione di Teo Mammucari alla trasmissione Belve, condotta da Francesca Fagnani, ha scatenato una polemica sui social e una risposta determinata da parte di Flavia Vento. La frase che ha generato il malcontento è stata pronunciata durante un confronto tra Mammucari e la conduttrice: “Io non sono Flavia Vento, quindi non puoi prendermi in giro”. L’affermazione ha subito attirato l’attenzione del pubblico, ma soprattutto ha suscitato l’indignazione della showgirl, che ha deciso di rispondere con fermezza.

Nel corso di un’intervista al programma Storie di donne al bivio, condotto da Monica Setta, Flavia Vento ha raccontato il suo punto di vista. “Sono rimasta molto offesa dalla battuta di Teo Mammucari. Dicendo a Francesca Fagnani ‘non sono la Vento e dunque non puoi prendermi in giro’, mi ha fatto passare per quella che non sono”, ha dichiarato la showgirl. “Perciò, o mi chiede scusa o sto valutando di agire in sede legale.”

Dopo la trasmissione, Teo Mammucari non ha replicato direttamente alle affermazioni di Flavia Vento. L’unica risposta legata all’episodio è arrivata attraverso un video pubblicato online, contenente messaggi audio della stessa Francesca Fagnani, ma il video è stato successivamente rimosso. In una dichiarazione successiva, Mammucari ha spiegato le motivazioni della sua assenza da alcune scene televisive recenti: “Sono andato via per proteggere la mia famiglia”, senza però rivolgersi direttamente alla showgirl.

Il dissidio tra i due sembra avere radici lontane. Flavia Vento ha rivelato che le tensioni con Mammucari risalgono al periodo in cui entrambi lavoravano insieme alla trasmissione Libero. “Perché ha fatto questo Teo? Io credo che ce l’abbia con me dai tempi in cui lavoravamo insieme in tv, perché lui mi corteggiava e a me non è mai piaciuto”, ha aggiunto.

La showgirl ha ricordato le dinamiche della collaborazione con Mammucari, descrivendo un rapporto non privo di incomprensioni. “Durante il periodo di Libero c’erano delle tensioni, ma mai avrei pensato che sarebbero riemerse in questo modo. Lui mi corteggiava, ma io non ho mai provato interesse, e credo che questo abbia influito sul nostro rapporto professionale.”

La questione sembra destinata a proseguire, considerando le parole della Vento e la possibilità di un’azione legale. L’ex soubrette ha sottolineato come la frase di Mammucari abbia danneggiato la sua immagine pubblica. “Non posso accettare che una battuta infelice venga usata per mettermi in ridicolo o sminuire la mia persona”, ha dichiarato.

La posizione di Flavia Vento appare chiara: “Mi aspetto delle scuse, altrimenti andrò avanti con i miei legali per tutelare la mia dignità.” Per ora, Teo Mammucari non ha rilasciato ulteriori commenti, ma le tensioni potrebbero trovare un nuovo sviluppo nei prossimi giorni, soprattutto dopo la messa in onda della puntata di Storie di donne al bivio, prevista per il 18 dicembre su Rai 2.

La vicenda evidenzia come dinamiche personali e professionali possano intrecciarsi nel mondo dello spettacolo, generando controversie pubbliche. Nel frattempo, l’attenzione del pubblico resta alta, in attesa di eventuali chiarimenti o ulteriori dichiarazioni da parte dei protagonisti.

Flavia Vento, da parte sua, sembra determinata a non lasciare che l’accaduto venga sottovalutato, ribadendo l’importanza di preservare il rispetto reciproco, anche nell’ambito delle battute televisive.