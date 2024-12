Scontro tra Mariotto e Striscia, Francesca Manzini interviene: “Il programma schernisce persone come te. Piccolo uomo”

Non si placa la polemica attorno a Guillermo Mariotto, giudice di “Ballando con le Stelle”, dopo l’episodio che lo ha visto protagonista di uno scontro acceso con Valerio Staffelli, inviato di “Striscia la Notizia”. Tutto è iniziato quando Mariotto, in seguito a un gesto improvviso durante una puntata del programma di Rai 1, ha deciso di abbandonare lo studio senza fornire spiegazioni. Questo comportamento non è passato inosservato, tanto che la trasmissione satirica di Canale 5 ha deciso di consegnargli un Tapiro d’oro, gesto che però ha scatenato una reazione molto forte da parte del giudice.





L’incontro tra Staffelli e Mariotto sarà trasmesso questa sera, 7 dicembre, e promette di essere particolarmente acceso. Secondo le anticipazioni, l’inviato ha raggiunto il giudice per consegnargli il Tapiro e chiedergli spiegazioni sul suo comportamento durante la trasmissione. Tuttavia, la situazione sembra essere degenerata rapidamente. Mariotto, visibilmente infastidito, avrebbe reagito distruggendo il premio con la portiera della sua auto. Questo gesto ha suscitato grande clamore, alimentando ulteriormente la curiosità del pubblico.

In un'intervista rilasciata successivamente a Fanpage, Guillermo Mariotto ha espresso il suo disappunto nei confronti del programma satirico, definendolo "vecchiume".

La risposta non si è fatta attendere. Francesca Manzini, nota imitatrice e conduttrice che in passato ha collaborato con “Striscia la Notizia”, ha deciso di intervenire pubblicamente per difendere il programma. In un messaggio diretto a Mariotto, ha dichiarato: “Questo vecchiume lavora per la verità e giustizia da 37 anni! E percula gente come te che crede di avere uno stile mentre qui l’hai perso completamente. Un po’ di rispetto anche per Valerio che aspetta le ore fuori al freddo per portarci a casa buonumore, verità e reazioni di chi si fa grande reagendo da piccolo uomo”.

L’episodio ha suscitato molte reazioni anche sui social media, dove gli utenti si sono divisi tra chi sostiene Mariotto e chi invece appoggia Valerio Staffelli e il programma di Canale 5. Alcuni hanno criticato il giudice per la sua reazione considerandola esagerata, mentre altri hanno difeso il suo diritto a non essere importunato in situazioni private.

Nel servizio che sarà trasmesso questa sera su Canale 5, si potranno vedere le immagini dell’incontro tra i due protagonisti. Stando a quanto trapelato, Mariotto avrebbe rivolto alcune parole particolarmente pungenti a Staffelli. In uno dei momenti più tesi, il giudice avrebbe detto: “Questa sigaretta va a finire in un posto. No questa non è una minaccia, va a finire in un posacenere, ma il posacenere lo scelgo io. Meglio che chiudi la bocca quando io scelgo il posacenere”. Una frase che ha ulteriormente alimentato la discussione online.

La vicenda ha riportato l’attenzione sul ruolo dei programmi satirici come “Striscia la Notizia” e sul loro metodo di affrontare determinate situazioni. Da una parte c’è chi li considera un importante strumento di denuncia e intrattenimento, dall’altra chi li accusa di invadere eccessivamente la privacy delle persone coinvolte. In questo caso specifico, la reazione di Mariotto ha sollevato interrogativi sulla gestione delle emozioni da parte dei personaggi pubblici e sul limite tra diritto di critica e rispetto della sfera personale.

Non è la prima volta che Guillermo Mariotto finisce al centro delle polemiche. Il suo stile diretto e spesso sopra le righe lo ha reso uno dei giudici più discussi di “Ballando con le Stelle”. Tuttavia, questo episodio rappresenta un momento particolarmente delicato nella sua carriera televisiva. La sua decisione di abbandonare lo studio senza spiegazioni ha lasciato molti spettatori interdetti e ha dato adito a numerose speculazioni sulle motivazioni dietro tale gesto.