Scontro tra moto e camion: giovane di 21 anni perde la vita davanti al padre

Nel tardo pomeriggio di una tranquilla giornata, Alessandro Busatto, un giovane di 21 anni, ha lasciato la sua abitazione per un’uscita in moto insieme a suo padre. Mentre Alessandro era alla guida della sua moto da cross, suo padre lo seguiva in auto. Erano circa le 17 quando i due si trovavano lungo la strada regionale a Marghera, una frazione di Venezia.





Il viaggio, che doveva essere un semplice giro in moto, si è trasformato in una tragedia. Mentre si trovavano all’incrocio, il semaforo è diventato verde e Alessandro ha accelerato per riprendere il suo percorso. Suo padre, che lo seguiva attentamente, ha visto il figlio affiancarsi a un’automobile per tentare un sorpasso. Tuttavia, pochi istanti dopo, l’ha visto scontrarsi frontalmente con un Fiat Fiorino che sopraggiungeva dalla direzione opposta.

L’impatto è stato devastante. In pochi attimi, la scena si è trasformata in un dramma. I soccorritori del 118 sono giunti rapidamente sul luogo dell’incidente e hanno iniziato immediatamente le operazioni di rianimazione sul giovane motociclista. Nonostante i loro sforzi prolungati e intensi, Alessandro non ha risposto ai tentativi di rianimazione e sul posto è stato dichiarato il decesso del ragazzo.

La notizia della morte di Alessandro Busatto ha sconvolto la comunità locale, lasciando amici e familiari in uno stato di shock e dolore. La strada regionale di Marghera, solitamente tranquilla, è diventata teatro di un evento tragico che nessuno si aspettava.