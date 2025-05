Investito mentre attraversa e lasciato a terra: pirata della strada è un uomo di 90 anni

Un grave incidente si è verificato a Milano Marittima, località in provincia di Ravenna, dove un turista mantovano di 86 anni è stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Alla guida del veicolo, una Bmw Mini di colore grigio scuro, c’era un uomo di 90 anni residente nella zona. Dopo aver travolto il pedone, il conducente è fuggito senza fermarsi a prestare aiuto. Tuttavia, sopraffatto dal senso di colpa, si è presentato spontaneamente presso i carabinieri per confessare quanto accaduto.





L’incidente è avvenuto in una zona centrale della località balneare. La vittima, colpita violentemente dall’auto, è stata soccorsa tempestivamente dal personale del 118, intervenuto con ambulanza e auto medica. Al loro arrivo, gli operatori sanitari hanno trovato l’uomo in arresto cardiaco e hanno eseguito manovre di rianimazione per circa 15 minuti prima di trasportarlo d’urgenza in ospedale. In condizioni critiche, il turista è stato trasferito in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è stato ricoverato con codice di massima gravità.

Le autorità locali, tra cui la Polizia municipale di Cervia-Milano Marittima, hanno avviato immediatamente le indagini per identificare il responsabile dell’investimento. Grazie alle testimonianze raccolte sul posto, che includevano descrizioni dettagliate del veicolo e del conducente, gli agenti sono riusciti a risalire all’identità del 90enne. Prima che potesse essere rintracciato dalle forze dell’ordine, l’uomo si è recato spontaneamente presso una stazione dei carabinieri per ammettere la propria responsabilità.

Durante la confessione, il conducente ha dichiarato di essersi reso conto della gravità del suo gesto e di non essersi fermato per paura e confusione. Ha inoltre confermato di essere fuggito subito dopo aver investito il pedone, come già riportato dai testimoni presenti al momento dell’incidente.

La dinamica precisa dell’accaduto è ancora sotto esame da parte degli investigatori. Al momento, il 90enne è stato denunciato a piede libero per omissione di soccorso e lesioni personali gravi. Nonostante le sue ammissioni, le autorità stanno verificando ulteriori dettagli per completare il quadro dell’incidente.

Il caso ha sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale e sull’idoneità alla guida per persone in età avanzata. Non sono state fornite ulteriori informazioni sullo stato di salute attuale dell’86enne investito, ma le sue condizioni al momento del ricovero erano giudicate estremamente gravi.

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti e i turisti della zona, richiamando l’attenzione sulla necessità di rispettare le norme stradali e prestare soccorso in caso di incidenti. Le autorità locali continuano a monitorare la situazione e a raccogliere ulteriori testimonianze per chiarire ogni aspetto della vicenda.