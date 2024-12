Scoperta inaspettata per Helena Prestes e Zeudi Di Palma al Grande Fratello: trovati preservativi in lavanderia, scatta il mistero nella Casa

La diretta del Grande Fratello è, come sempre, un appuntamento imperdibile per gli appassionati, e anche l’episodio di lunedì 23 dicembre ha riservato momenti di grande curiosità. Tra le dinamiche più chiacchierate c’è il rapporto sempre più stretto tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma, che sta suscitando l’interesse del pubblico e, inevitabilmente, alimentando dibattiti sui social. Tuttavia, a catalizzare l’attenzione nelle ultime ore è stata una scoperta singolare fatta dalle due concorrenti mentre si trovavano in lavanderia.





Mentre erano intente a sistemare il bucato, Helena e Zeudi hanno notato una piccola scatola a forma di cuore nascosta tra gli scaffali. È stata Helena ad accorgersene per prima e, incuriosita, ha mostrato l’oggetto a Zeudi. Aprendolo, hanno trovato all’interno dei preservativi. Con un’espressione sorpresa, Helena ha esclamato: “E questi?”, mentre Zeudi, altrettanto perplessa, ha chiesto: “Perché ci sono?”. Tra il serio e il faceto, Helena ha replicato: “Ma che ca..o ne so! È un’ingiustizia, come si permettono?”.

La scena ha suscitato l’ilarità delle due, che però poco dopo hanno abbassato la voce e si sono coperte il microfono, alimentando ulteriormente il mistero. Anche se le loro parole sono risultate parzialmente incomprensibili, qualche frase captata dai microfoni ha fatto intuire che le due stessero commentando l’eventuale utilizzo dei profilattici, pur senza riferimenti diretti alla Casa. Helena, in particolare, avrebbe detto: “Tu, certo. Brava, con quanti? Non farlo, devi essere più intima nella persona”. La scoperta, insolita quanto imprevista, è stata poi argomento di discussione con altri coinquilini.

In seguito, Zeudi ha accennato alla scatola anche a Chiara, che ha chiesto con curiosità: “Ma chi li fornisce? Ma sono contati?”. La conversazione si è interrotta, lasciando spazio a ulteriori speculazioni su chi abbia portato i preservativi e per quale motivo fossero stati lasciati in quel luogo.

Un legame speciale tra Helena e Zeudi

Oltre al mistero della lavanderia, a far parlare è anche l’evidente sintonia tra Helena e Zeudi. La modella brasiliana non ha mai nascosto di avere avuto esperienze con altre donne, l’ultima risalente a quattro anni fa, e il loro rapporto sembra andare ben oltre una semplice amicizia. Gli spettatori hanno notato gesti affettuosi, abbracci e carezze tra le due, che hanno acceso il dibattito anche fuori dalla Casa.

A intervenire sulla questione è stata la madre di Zeudi, che ha difeso con forza l’autonomia della figlia e la libertà di amare senza pregiudizi. In un lungo post sui social, ha scritto: “Chissà perché la felicità e la libertà degli altri fa paura! Me lo chiedo spesso. Per me il problema è vedere bambini che muoiono di fame, freddo, malattie, vedere la guerra che non si ferma… Questo è un ENORME PROBLEMA!!! W l’amore sempre e comunque! Transfobia, omofobia… Fatevi curare questa fobia del ca..o. Il problema è VOSTRO! 2024 e state ancora in crescita mentale”.