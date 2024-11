Scoperto il cadavere di un 58enne nelle scale di un complesso popolare a Torino: possibile caso di omicidio

Il corpo di un uomo di 58 anni, Gerardo Nilo, è stato trovato senza vita sulle scale di un palazzo popolare a Torino. Le indagini sono in corso per chiarire le cause del decesso.





Nella notte scorsa, il corpo senza vita di Gerardo Nilo, un uomo di 58 anni, è stato scoperto sulle scale di un edificio popolare situato al civico 60 di corso Allamano a Torino. Le autorità sono state allertate e i carabinieri si sono recati prontamente sul posto per eseguire le indagini necessarie e raccogliere elementi utili per chiarire l’accaduto.

Nilo viveva insieme alla madre anziana e, secondo le prime risultanze delle indagini, non tutte le ferite riscontrate sul suo corpo sembrano essere compatibili con una semplice caduta dalle scale. Questo ha portato gli inquirenti a considerare diverse ipotesi, tra cui quella di un possibile omicidio.

I vicini di casa hanno riferito di aver udito almeno due rumori forti e ravvicinati nel tempo. Un residente del palazzo ha dichiarato: “Nessuno poteva immaginare una cosa simile”. La famiglia Nilo era ben conosciuta nel quartiere, avendo vissuto lì per circa 40 anni. Gerardo Nilo era tornato a vivere nell’appartamento di recente, dopo una separazione, insieme al fratello Nicola.

Le forze dell’ordine stanno seguendo diverse piste investigative e mantengono il massimo riserbo sulle indagini. Le lesioni evidenti sul corpo del defunto non escludono la possibilità di un atto violento. Secondo quanto emerso finora, un sospettato sarebbe stato identificato grazie alle testimonianze dei residenti e all’analisi delle ferite sul corpo di Gerardo Nilo. L’uomo è stato portato in caserma per essere interrogato.

La famiglia Nilo è originaria del Sud e ha sempre risieduto nell’appartamento al secondo piano dell’edificio popolare. Dopo la morte del padre nel 2022, la madre era rimasta sola fino al ritorno dei figli, che si prendevano cura di lei.

Un vicino ha raccontato: “Conoscevamo Gerardo da sempre, era una persona tranquilla e gentile. Non riesco a credere a quello che è successo”. Un altro residente ha aggiunto: “Erano una famiglia numerosa e molto unita. È davvero triste sapere che qualcosa di così terribile possa essere accaduto”.

Le autorità stanno lavorando intensamente per ricostruire gli eventi che hanno portato alla morte di Gerardo Nilo. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e stanno raccogliendo ulteriori testimonianze dai residenti del palazzo.

Nel frattempo, la comunità locale è sotto shock per l’accaduto. Molti abitanti del quartiere si sono riuniti per offrire supporto alla famiglia Nilo in questo momento difficile. “È una tragedia per tutti noi”, ha detto un conoscente della famiglia.