Scossa sismica oggi a Messina, epicentro nelle acque delle Isole Eolie

Una scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata rilevata dall’Ingv alle 13:19 nel Tirreno Meridionale, tra la costa di Messina e le isole Eolie. Nessun danno segnalato.





Oggi, alle 13:19, una scossa di terremoto è stata registrata nella zona del Tirreno Meridionale, precisamente tra la costa di Messina e le isole Eolie. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha comunicato che il sisma ha avuto una magnitudo di 4 e si è verificato a una profondità di 211 chilometri. Nonostante l’intensità del fenomeno, la scossa non è stata percepita dalla popolazione locale, e non sono stati riportati danni a persone o cose.

Il terremoto, con epicentro localizzato in mare aperto, non ha suscitato particolari preoccupazioni tra gli abitanti della zona. La profondità significativa a cui si è verificato il sisma ha contribuito a ridurre l’impatto sulla superficie terrestre. Secondo gli esperti, eventi sismici a queste profondità sono meno avvertibili rispetto a quelli che si verificano più vicino alla crosta terrestre.

L’Ingv ha sottolineato che il fenomeno rientra nella normale attività sismica del Tirreno Meridionale, un’area caratterizzata da frequenti movimenti tellurici. “Non si tratta di un evento eccezionale”, hanno spiegato i sismologi, “ma di un episodio che rientra nella dinamica geologica della regione”. Il tratto di mare tra Messina e le Eolie è noto per la sua complessità geologica, legata alla convergenza tra la placca africana e quella euroasiatica.

Nonostante l’assenza di conseguenze tangibili, l’episodio ha attirato l’attenzione sui social network. Molti utenti hanno colto l’occasione per commentare ironicamente il progetto del ponte sullo Stretto di Messina, un’infrastruttura da tempo oggetto di dibattito pubblico. Alcuni hanno scherzato sull’impatto che un’opera del genere potrebbe avere in una zona sismica come quella dello Stretto. Tuttavia, le autorità competenti hanno più volte ribadito che eventuali progetti sono studiati per resistere anche a eventi sismici di forte intensità.

Secondo Giovanni Costanzo, geologo e docente presso l’Università di Messina, “il rischio sismico nell’area è ben noto e costantemente monitorato. La costruzione del ponte dovrebbe tenere conto di queste caratteristiche geologiche, con tecnologie avanzate che garantiscano la sicurezza dell’opera”. Costanzo ha aggiunto che “i terremoti profondi come quello registrato oggi raramente causano danni significativi, ma rappresentano comunque un promemoria dell’attività sismica costante della regione”.

Questa scossa si inserisce in un contesto più ampio di attività geodinamica che interessa non solo l’Italia meridionale, ma anche altre aree del Mediterraneo. Il Tirreno Meridionale è infatti una delle zone più attive dal punto di vista sismico in Italia, insieme all’Appennino centrale e alla Sicilia orientale. Gli esperti dell’Ingv monitorano costantemente l’area per rilevare eventuali anomalie che potrebbero indicare un aumento del rischio sismico.