“Se tu non torni” di Miguel Bosé: è davvero dedicata a un cane? Significato e storia della canzone

Il cantante Miguel Bosé è tornato al centro dell’attenzione non solo per le sue dichiarazioni controverse sull’alluvione a Valencia (“Il cambiamento climatico non esiste”), ma anche a causa di un passaparola che circola da anni sui social e che ora ha ripreso vigore: “La canzone ‘Se tu non torni’ è dedicata al suo cane che era morto”.





Il ritorno di fiamma di un evergreen

“Se tu non torni” è diventata un evergreen che periodicamente torna di moda, soprattutto su TikTok, dove ci sono numerosi video dedicati ai compagni canini scomparsi, con la famosa canzone del cantante spagnolo come colonna sonora.

La canzone porta la firma di Lanfranco Ferrario e Massimo Grilli, e la sua prima stesura è stata in italiano. Il brano ha ottenuto subito successo sul mercato italiano, con la partecipazione al Festivalbar come singolo principale dell’album “Bajo el Signo de Caín” nel 1994. Successivamente è stata realizzata una versione spagnola, intitolata “Si tu non vuelves”, cantata insieme a Shakira nel 2007.

La vera storia di “Se tu non torni”

In realtà, la canzone “Si tu non vuelves” non è stata scritta da Bosé in memoria del suo cane, ma in ricordo di suo padre. Nel suo libro “Storia segreta delle mie canzoni”, il cantante ha svelato che il brano è diventato un successo internazionale e ha raccontato come e quando è nato. Aveva appena appreso la notizia della perdita del padre di un caro amico e, provando empatia, aveva voluto mettere su carta le parole che avrebbe provato in una situazione simile, pensando a cosa avrebbe provato lui se avesse perso suo padre. Tre anni dopo la stesura di “Se tu non torni”, purtroppo, Luis Miguel Dominguín, famoso torero in tutto il mondo, morì improvvisamente per un infarto.

Il mito del cane di Bosé

Nonostante la diffusione su diverse piattaforme social di voci che collegano la canzone a un ipotetico cane di Bosé, non esistono fonti certe che confermino questa versione. Secondo quanto emerso da ricerche sul web, diversi post su piattaforme come Facebook, Quora e Reddit hanno contribuito a diffondere questa interpretazione. Tuttavia, è importante sottolineare che questa associazione non trova riscontri concreti.

In conclusione, il significato originale della canzone “Se tu non torni” di Miguel Bosé è legato a un evento drammatico vissuto dal cantante, e non a un animale domestico come invece si è diffuso in rete.