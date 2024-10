Selvaggia Lucarelli: «Sonia Bruganelli? Non è un premio Oscar. Se io sono un predatore, lei è una iena. Se dicessi la metà delle cose che ha detto lei, sarei in prigione»

Selvaggia Lucarelli: «Sonia Bruganelli? Non è un premio Oscar. Se io sono un predatore, lei è una iena. Se dicessi la metà delle sue cose sarei in galera»





Nel salotto di Mara Venier, la giornalista Selvaggia Lucarelli non ha risparmiato commenti taglienti nei confronti di Sonia Bruganelli. Durante la puntata di oggi di Domenica In, Lucarelli ha discusso la sua relazione tumultuosa con la Bruganelli, famosa per il suo ruolo in Ballando con le Stelle 2024. Mara Venier, storica conduttrice del programma, ha accolto in studio Guglielmo Mariotto, che ha cercato di difendere Bruganelli affermando: «Una persona del suo calibro che chiede scusa è comunque da apprezzare…». Tuttavia, queste parole hanno suscitato una reazione immediata da parte di Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli ha chiarito la sua posizione: «Ma di questo calibro in che senso? Mica stiamo parlando di un premio Oscar…». Lucarelli ha usato questa affermazione per sottolineare la discrepanza tra il modo in cui Bruganelli viene percepita pubblicamente e la sua opinione personale sulla questione. Nel corso dello show, Lucarelli è entrata nei dettagli delle sue critiche nei confronti di Bruganelli, enfatizzando la differente personalità tra le due. «Se io sono un predatore, allora lei è una iena; se dicessi la metà delle cose che dice lei oggi forse sarei in prigione…», ha affermato la giudice del talent-show.

L’episodio di Domenica In dedicato a Ballando con le Stelle 2024 è stato un’occasione per Lucarelli di esprimere il suo disappunto nei confronti di Bruganelli. La giornalista ha evidenziato come Bruganelli tenda a cambiare atteggiamento a seconda delle circostanze. «Deve smetterla di cercare appigli, deve essere più genuina e sincera anche a costo di risultare antipatica. Si è scelta quella parte e deve saperla sostenere», ha commentato Lucarelli, riferendosi ai numerosi “ruoli” assunti da Sonia nel programma, ora madre premurosa, ora ex moglie, poi figura sfrontata. È una critica alla mancanza di coerenza e trasparenza nel modo in cui Bruganelli si presenta al pubblico.

Oltre alla critica sul comportamento pubblico, Lucarelli ha messo in dubbio la sincerità delle sue scuse, affermando che Bruganelli utilizza scuse e giustificazioni per guadagnare simpatia dal pubblico. La sua osservazione sulla personalità variabile di Sonia Bruganelli ruota attorno alla necessità di autenticità. «A lei piace avere questo piglio anche con commenti feroci; poi ad un certo punto ha paura di sé stessa e inizia a trovare degli appigli», ha spiegato Lucarelli.

La dinamica tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli è un elemento chiave della stagione attuale di Ballando con le Stelle 2024. L’abilità di Lucarelli nell’esprimere forti opinioni senza mezzi termini ha spesso acceso i riflettori sul programma, generando discussioni e, talvolta, polemiche. La sua abilità nel mantenere alta l’attenzione del pubblico è parte del suo fascino indiscutibile.

La scelta di usare metafore animali come predatore e iena per descrivere lei stessa e Bruganelli non è casuale. Lucarelli utilizza questi termini per evidenziare non solo le sue differenze personali con Bruganelli, ma anche per sottolineare le dinamiche di potere e interazioni umane che emergono nel contesto del programma televisivo. Queste immagini vivide contribuiscono a evocare, nel pubblico, una rappresentazione chiara e facilmente comprensibile delle loro personalità contrastanti.

Un altro argomento di discussione sollevato durante Domenica In è stato il presunto utilizzo della vita privata da parte di Sonia Bruganelli come scudo per evitare critiche. Lucarelli ha dichiarato: «La fragilità? Dipende cosa intendiamo, si possono fare delle scuse sincere e oneste; però farle cercando appigli e salvagenti… Prima la figlia, poi dice che è sempre stata dietro le quinte, ora dice che pensa di essere diventata insopportabile perché non c’è più suo marito Paolo Bonolis». Questo punto sottolinea la percepita incoerenza tra l’immagine pubblica di Bruganelli e le sue vere motivazioni.

In conclusione, la comunicazione di Selvaggia Lucarelli è diretta e senza filtri, un tratto distintivo della sua personalità pubblica. Questo approccio ha una doppia valenza: da un lato, le permette di mantenere alta l’attenzione su di sé e sui programmi che affronta, dall’altro, suscita discussioni accese tra i fan e i detrattori. L’equilibrio del suo discorso risiede nella capacità di mantenere una linea di critica coerente, che pur essendo dura, riflette un desiderio di autenticità e trasparenza sia nella vita pubblica sia in quella privata. Questa continua tensione nel circuito mediatico italiano alimenta il dibattito su temi di personalità e media, rendendo il racconto sempre avvincente.