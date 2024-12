Selvaggia Lucarelli su Guillermo Mariotto: “Sta attraversando un momento di fragilità, non giudicatelo”

Guillermo Mariotto, celebre volto di Ballando con le Stelle, è rientrato al suo posto nella giuria del programma dopo l’episodio della semifinale che lo ha visto lasciare improvvisamente lo studio per motivi di salute. Prima del suo ingresso in puntata, Mariotto ha condiviso un messaggio in cui si è scusato per quanto accaduto, spiegando che il suo gesto era legato a un malessere che lo aveva colpito in quel momento. Tuttavia, il suo ritorno ha scatenato un acceso dibattito sui social, con opinioni contrastanti tra chi sostiene la decisione di lasciargli il posto e chi critica la gestione della situazione da parte della Rai, considerata troppo indulgente.





A gettare una luce diversa sulla vicenda è stata Selvaggia Lucarelli, che ha affrontato l’argomento durante un’intervista nella trasmissione Da noi…a ruota libera. La giornalista ha chiesto al pubblico di mostrare cautela nel giudicare Mariotto, sottolineando che l’episodio della semifinale è stato il risultato di un momento di sofferenza personale e fragilità emotiva, piuttosto che un gesto programmato o plateale.

Selvaggia Lucarelli: “Mariotto non è strategico, vive un momento difficile”

Nel corso della sua intervista, Selvaggia Lucarelli ha ribadito che, in oltre nove anni di collaborazione a Ballando con le Stelle, ha avuto modo di conoscere il carattere complesso di Guillermo Mariotto. Ha ammesso che il loro rapporto non è sempre stato semplice:

“Non l’ho sempre amato. Ci sono stati anni in cui avrei voluto prenderlo a palettate, soprattutto due anni fa, quando il momento difficile era il mio. Quell’anno, con Lorenzo, la perdita di mia madre, è stato un periodo orribile. Non ho sentito empatia da parte sua, anzi, andava in televisione a dire che odiavo le donne e mi ha massacrato.”

Nonostante le tensioni del passato, Lucarelli ha scelto di schierarsi al fianco di Mariotto, evidenziando che quest’anno il giudice sta affrontando problemi personali che preferisce mantenere privati. Ha descritto la sua fragilità come il vero motivo dietro al comportamento inconsueto della semifinale, invitando tutti a considerare il contesto prima di emettere giudizi affrettati.

“La verità è che quest’anno lui sta vivendo un momento di grande fragilità, dovuto a problemi che in parte conosco e in parte no. La sua personalità non lineare spesso genera confusione: ci si aspetta sempre da lui gesti teatrali, ma questa volta non si trattava di spettacolo. Era un’espressione di sofferenza.”

Il confine tra show e realtà: l’invito alla prudenza

Mariotto, noto per il suo spirito provocatorio e per la capacità di sorprendere pubblico e colleghi, è stato spesso al centro di episodi eclatanti che hanno diviso l’opinione pubblica. Tuttavia, secondo Selvaggia Lucarelli, è importante distinguere tra le sue trovate da showman e i momenti in cui la sua vulnerabilità emerge:

“Mariotto ha il senso dello spettacolo e dello show, dice sempre la cosa che nessuno si aspetta. Ma questa volta non era un colpo di teatro, era qualcosa di diverso, un gesto che rivelava un momento di grande fragilità.”

Lucarelli ha inoltre sottolineato che, proprio a causa della sua personalità esuberante, il pubblico tende ad attribuire ogni comportamento di Mariotto alla sua eccentricità. Questo pregiudizio, però, rischia di far perdere di vista la complessità del momento che il giudice sta attraversando.

“Mariotto non ha pianificato nulla”

Rispondendo alle critiche rivolte al giudice di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli ha voluto chiarire che l’episodio della semifinale non è stato frutto di una scelta deliberata, ma di una situazione subita:

“Non penso che lui stia bene. Non ha pianificato nulla, non è stato un istinto ‘suicida’ dal punto di vista televisivo. Sapeva di rischiare il posto, ma era qualcosa che non poteva controllare. Io voglio bene a Mariotto, con tutti i suoi difetti e i suoi limiti, ma questo non è il momento per giudicarlo.”

La giurata ha concluso l’intervista con un appello a trattare la vicenda con delicatezza e sensibilità. Ha invitato il pubblico e i colleghi del settore a non accanirsi contro Mariotto in un momento di evidente difficoltà personale, lasciando intendere che dietro il personaggio esiste una persona che merita comprensione.

Un ritorno tra opinioni divise

La vicenda ha comunque continuato a far discutere, accendendo il dibattito online. Da un lato, molti spettatori sostengono che Mariotto meriti il beneficio del dubbio, soprattutto alla luce delle dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli. Dall’altro, non manca chi critica la gestione dell’episodio da parte della produzione del programma e della Rai, chiedendo maggiore chiarezza e trasparenza.

Nel frattempo, il ritorno di Guillermo Mariotto nella giuria di Ballando con le Stelle è stato accolto con applausi in studio, a dimostrazione del sostegno di molti nei confronti di una figura che, nel bene e nel male, ha lasciato un segno nel panorama televisivo italiano. Resta ora da vedere come il giudice affronterà le prossime puntate, consapevole del delicato equilibrio tra la necessità di intrattenere e il rispetto per il proprio benessere personale.