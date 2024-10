Shaila Gatta dà della zocc*** ad Amanda Lecciso, poi si scusa: “Per noi napoletani è intercalare”

Shaila Gatta si è trovata al centro di una nuova polemica nella Casa del Grande Fratello, dopo aver usato un termine offensivo nei confronti di Amanda Lecciso.





Nella Casa del Grande Fratello, Shaila Gatta ha affrontato un altro momento difficile, dopo il confronto con Javier Martinez. Questa volta, è stato il turno di Amanda Lecciso, che si è sentita offesa da un termine usato dall’ex velina. Durante il confronto, Gatta ha cercato di spiegare il suo comportamento, sostenendo di non ricordare di aver usato quel termine e giustificandosi con la sua cultura napoletana: “Noi napoletani usiamo questi termini come rafforzativi, in modo colloquiale”.

Il tutto è nato dalle parole di Javier Martinez, che ha raccontato come Shaila Gatta avesse definito “zocc***” sia Maria Vittoria Minghetti che Amanda Lecciso. Questo ha scatenato l’ira del chirurgo romano, che si è sfogato con Jessica Morlacchi, dicendo: “Shaila parla come un libro stampato, è tutta finta dalla prima all’ultima parola, fa tanto la paladina delle donne e poi dà della zocc*** a un’altra donna”.

Anche Amanda Lecciso ha espresso il suo disappunto per l’appellativo ricevuto. Durante il loro confronto, Shaila Gatta ha cercato di chiarire la situazione: “Sono napoletana a volte la mia cultura mi porta a essere verace. Noi napoletani usiamo delle cose colloquiali, come si dice.. dei rafforzativi. Non è proprio un rafforzativo. È come dire ‘stronza’ o ‘scema’ – ha spiegato l’ex velina – Non lo so. Ti giuro che non ricordo se l’ho detto, non so se ho usato questa parola, altrimenti te lo direi. Chiederò un video per capire se ho detto questa parola. Se l’ho detta, eventualmente, ti chiedo scusa adesso. Sappi che non è per offenderti. Ti ripeto noi napoletani usiamo dei rafforzativi colloquiali”.

Amanda Lecciso accetta le scuse di Shaila Gatta

Nonostante le parole di Shaila Gatta, Amanda Lecciso ha mostrato una certa apertura nel perdonarla: “Queste scuse le accetto perché le sento più vere”. Tuttavia, ha espresso delle riserve sulla sincerità dell’ex velina: “Se mi dici di non ricordare di averlo detto, però, rimango un po’ così”.

L’episodio ha acceso i riflettori sulle dinamiche di convivenza nella Casa del Grande Fratello, evidenziando come le differenze culturali possano diventare motivo di incomprensioni. La giustificazione di Gatta, basata sulla sua cultura napoletana, ha sollevato un dibattito su come certi termini possano essere percepiti in modo diverso a seconda del contesto culturale.

Nel frattempo, la tensione nella Casa continua a crescere, con i concorrenti che cercano di navigare le complesse dinamiche sociali che si sviluppano sotto l’occhio vigile delle telecamere. Le scuse di Shaila Gatta potrebbero rappresentare un passo verso la risoluzione del conflitto, ma solo il tempo dirà se saranno sufficienti a ristabilire l’armonia all’interno del gruppo.

Mentre la situazione evolve, il pubblico segue con interesse gli sviluppi, curioso di vedere come i protagonisti gestiranno le tensioni e se riusciranno a superare le incomprensioni. L’incidente ha messo in luce l’importanza della comunicazione e del rispetto reciproco, elementi fondamentali per una convivenza pacifica e costruttiva.