Shakira abbandona il palco di Miami dopo che un fan la filma sotto la gonna

Il 16 Settembre 2024, Shakira, star della musica latina, è tornata sul palco e, come al suo solito, ha dimostrato di avere un carattere forte e deciso. Dopo sette anni di attesa, nel mese di marzo ha lanciato il suo ultimo album, Las mujeres ya no lloran, e attualmente è tornata a far parlare di sé con il nuovo singolo intitolato Soltera, realizzato in collaborazione con Anitta. Durante un’esibizione al LIV Miami, mentre stava ballando sul suo brano, è avvenuto un episodio imprevisto che ha costretto la cantante a lasciare il palco.

Dai video condivisi sui social, appare evidente che la situazione sia diventata incresciosa quando la 47enne ha notato un fan che tentava di filmarla da una posizione inopportuna. Dopo aver tentato di avvisare la persona in questione, Shakira ha deciso di interrompere l’esibizione, lasciandosi accompagnare dalla sicurezza. L’episodio ha creato un’ondata di indignazione sulla rete, con diversi utenti che hanno prontamente commentato quanto accaduto.

Mentre la regina dei nuovi inizi ha sempre saputo superare le avversità, come ha dimostrato dopo la fine della sua relazione con Gerard Piqué, questa volta il suo nuovo singolo, accompagnato dal ballo sul palco, è stato rovinato dall’invasività di un fan. Si è svolta una grande festa al LIV di Miami, dove Shakira si era lanciata in una danza freneticamente coinvolgente. Tuttavia, l’allegria ha subito un’interruzione brusca provocata da un comportamento inaccettabile.

La sequenza degli eventi è chiara grazie ai modesti video girati da alcuni presenti. Mentre si esibiva, la cantante ha interrotto il suo ballo per sistemarsi la gonna, un gesto che inizialmente potrebbe apparire innocuo, ma che ha attirato l’attenzione di molti a causa dei suoi sguardi severi lanciati verso un certo punto della folla. Dopo un momento di indecisione, Shakira ha ripreso a danzare, ma solo per poco. La sua espressione ha tradito la preoccupazione, cercando di mantenere il controllo sul suo abito. Con gesti chiari, ha fatto notare al fan di smettere immediatamente, ma a quel punto ha preso la decisione di abbandonare il palco, assistita dalle guardie della sicurezza. Una volta nel backstage, Anitta, sua collega e amica, si è premurata di sincerarsi delle sue condizioni.

L’episodio ha immediatamente scatenato il dibattito sui social media, dove il video ha fatto il giro della rete in men che non si dica. I fan di Shakira si sono uniti nel condannare l’accaduto, esprimendo la loro solidarietà nei confronti della cantante. “Questo comportamento è davvero vergognoso”, afferma uno degli utenti, mentre un altro sottolinea: “Gli artisti meritano rispetto e privacy, dentro e fuori dal palco. È fondamentale garantire un ambiente sicuro per tutti”. Queste dichiarazioni rivelano una chiara presa di posizione contro il comportamento inappropriato di alcuni individui, in un momento che avrebbe dovuto essere solo di intrattenimento e celebrazione.

L’episodio è emblematico di una realtà più ampia nel mondo dello spettacolo, dove la privacy degli artisti è spesso invasa, rendendo essenziale il rispetto e la tutela della loro sicurezza. La reazione della comunità è un richiamo forte e chiaro: il supporto agli artisti deve manifestarsi anche attraverso un comportamento rispettoso da parte dei fan.

@controcopertina Shakira abbandona il palco di Miami dopo che un fan la filma in modo inappropriato ♬ suono originale – Controcopertina.com